9月30日（火）の「相席食堂」は、群雄割拠の芸能界で数ある有名番組に出演しまくった芸能人が相席旅をする「バラエティー席巻相席」をお届けする。

©ABCテレビ

チューリップの街、富山県砺波市にやって来たのは、“平成のバラエティー女王”ベッキー。「笑っていいとも！」をはじめ、平成を彩ったあまたのバラエティーに引っ張りだこだった。

街を散策し、昔ながらの着物サロンを見つけたベッキーは、着付けをしてもらい、大喜び。お店の方から「生きるって必死のパッチ。負けちゃダメ」と励まされ、その優しさが心に染みる。

砺波市屈指の観光名所は、春になると３００万本ものチューリップが咲き誇る砺波チューリップ公園。園内に入るやいなや、「スゴ～イ」「カワイイ～」「スキ～」を連発し、初めてのチューリップ公園に大興奮。公園に隣接するチューリップ四季彩館も楽しんだところで、チューリップ公園の方から思いがけない話が飛び出す！そこで発覚したベッキーの疑惑とは！？

©ABCテレビ

鮎料理専門店で砺波の名産、庄川鮎を味わい、裏路地の焼肉屋さんではファミリーと相席。結婚したばかりの息子さんの妻に「サプライズでお祝いしたい」とテレビ電話をつなぐが、平成のバラエティー女王を震わせるショッキングな出来事が…！

©ABCテレビ

この日はほかにも、平成バラエティーを席巻したコント赤信号のリーダー、渡辺正行が岐阜県中津川市へ。阿木渓谷でマイナスイオンを浴び、山の中のジムでトレーニング！ さらに剣道の腕前を披露する。

©ABCテレビ

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。30日（火）は、よる11時10分放送。TVerでも無料配信。

©ABCテレビ