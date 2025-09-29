【無印良品のネイビー】が大人にドンピシャ！ 1枚で即サマ見え♡「秋っぽワンピ」

秋の装いにきちんと感と抜け感を演出したいなら、ネイビーのワンピースがおすすめ。今回紹介する【無印良品】のワンピは、大人世代にぴったりの落ち着いた色味とリラックス感のあるデザインが魅力です。さらっと1枚で着るだけでサマ見えが狙え、デイリーコーデからちょっとしたお出かけまで活躍すること間違いなしかも。

爽やかに着られるストライプ柄ワンピ

【無印良品】「植物由来の素材を使ったリラックスフィットシャツワンピース（ストライプ）」\9,990（税込）

ストライプ柄とリラックスシルエットが絶妙にマッチしたネイビーワンピ。クリーンなデザインはきちんと感があり、大人女性のオフィスカジュアルにもぴったり。ボタンをはずして羽織りとして使えば、秋のレイヤードコーデでも活躍しそう。休日のお出かけには大ぶりなネックレスをプラスして華やかに楽しんで。

軽やかで女性らしいネイビーワンピ

【無印良品】「綿ボイル長袖ワンピース」\5,990（税込）

軽やかな綿ボイル生地が特徴の、ふんわりとしたネイビーワンピ。ウエスト位置にギャザー切り替えが入っており、ナチュラルでボリューム感のあるシルエットを演出。エアリー感があり、まだ暑さが残る今の時期にヘビロテできそうです。一枚で着るのはもちろん、パンツレイヤードもおすすめ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M