シーズン最終登板で決める。巨人・田中将が30日の中日戦（東京ドーム）に先発。日米通算200勝へ、今季最後のチャンスとなるが「そこを考えて投げるということは一度もない。投げる試合に勝つために自分のやるべきことをやる」と平常心を強調した。

王手をかけてから3試合足踏み。それでも「切り替えて前に進むことが、生活の一部なので、意識して変えることはない」と悲観はない。この日は川崎市のジャイアンツ球場で最終調整。「ずっと引きずっていてもしょうがないし、周りに与える影響もプラスにならない」と戸郷や山崎らと笑顔を見せながら、終始リラックスした表情で決戦に備えた。

偉業を次につなげる。前日に3位が確定。10月11日から敵地でDeNAとのCSファーストSが行われる。ファイナルSも含めると最大で9試合。先発ローテーション入りへ向けても大きな意味合いを持つ登板に「“いけんじゃねえか”って、自分自身もそうなりたい」。2勝4敗、防御率5・31と苦しんだ今季に「レギュラーシーズンのことを取り返せるわけではないけど、切り離して考えられると思う。そこでヒーローになることもできる」と闘志を燃やした。

移籍後本拠地初勝利もかかり、相手先発は今季4勝左腕マラー。「ベストを尽くし、全部出し切ってマウンドは降りたい」と誓った。（小野寺 大）