カーデよりこっちかも！【しまむら】いつものコーデにプラスしたい♡「羽織りアイテム」

カーディガンは季節の変わり目のスタメンではあるものの、コーデの幅を広げるためにももう少し別の選択肢も欲しい。そんなおしゃれさんに向けて、今回はいつものコーデにプラスしたい【しまむら】の羽織りアイテムをリコメンド。ハーフスリーブのジャケットやロング丈のジレなど、羽織りとして使えてコーデの洗練度を高めてくれそうな優秀アイテムを紹介します。

ゆるりと気だるげに羽織れるライトなジャケット

【しまむら】「レディース ジャケット」\1,969（税込）

渋いカーキが大人っぽさを感じさせるホルターネックのタンクトップに5分袖のジャケットを羽織って、きちんと感と秋らしさをプラス。長めの袖丈と余白のあるシルエットがタンクトップで気になる肌感をセーブしてくれます。ジャケットでありながらかっちりとしすぎない落ち感のある風合いが、こなれ度を高めるポイントに。

プラスワンで印象変化を楽しめるロング丈のジレ

【しまむら】「EC＊MRKロングジレ」\1,969（税込）

フロントボタン次第でちょっとした印象変化を楽しめるロング丈のジレ。ボタンを閉めればコーデにメリハリを演出し、開ければ縦ラインを強調する羽織りとして着回せます。肩先にかかるフレンチスリーブになっていることで露出感を抑えてくれるため、夏に着ていたキャミソールやシアー素材の長袖トップスに重ねるのもGOOD。

透け感が色気を醸し出すコードレースジャケット

【しまむら】「TT*IMOコードレースJK」\2,420（税込）

トレンドとして注目を集めたコードレース素材を使用したジャケットは、一点投入でコーデをグッとエレガントに見せてくれそう。かっちりとしたテーラードジャケットでありながら、レースからわずかに肌が透ける上品なデザインのバランスが、ヘルシーな色気を醸し出します。スポーティーなパンツコーデをドレッシーに仕上げたい気分の日にも重宝しそうです。

チェックシャツもシアーな素材で軽やかに羽織って

【しまむら】「レディース シャツ」\1,639（税込）

秋コーデに馴染み深いチェックシャツも、今年はシアー素材で取り入れるのが旬。総柄ながら軽やかなシアー素材のおかげで派手見えしにくく、羽織りとして重ねるだけでコーデの季節感を高めるアクセントになってくれます。ほんのりオーバーなシルエットとドレープ感のある風合いによって、どこか華奢な女性らしさを感じさせる着こなしに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では

@yuki__wear様、

@minamii.__様、

@oimo_30_omio様、

のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ