LEVELθ、GeForce RTX 5050搭載で12万円台からのゲーミングPC
ユニットコムは9月26日、ゲーミングPCシリーズ「LEVELθ（レベル シータ）」から、エントリー向けグラフィックスのNVIDIA GeForce RTX 5050を搭載するゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
LEVELθ、GeForce RTX 5050搭載で12万円台からのゲーミングPC
最新のNVIDIA Blackwellアーキテクチャを採用するグラフィックスのうち、もっともエントリークラスに位置づけられるNVIDIA GeForce RTX 5050を搭載するゲーミングPC製品。第5世代Tensorコアを備えてDLSS 4をサポートしており、対応する最新ゲームのプレイに役立てられる。販売構成には便利なゲーミングデバイスをセットにしたスターターキットも用意する。
○LEVEL-M1P5-R57X-PKX
LEVEL-M1P5-R57X-PKX
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：AMD Ryzen 7 5700X
メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 5050 8GB GDDR6
フォームファクタ：ミニタワー / microATX
価格：124,800円
LEVELθ、GeForce RTX 5050搭載で12万円台からのゲーミングPC
最新のNVIDIA Blackwellアーキテクチャを採用するグラフィックスのうち、もっともエントリークラスに位置づけられるNVIDIA GeForce RTX 5050を搭載するゲーミングPC製品。第5世代Tensorコアを備えてDLSS 4をサポートしており、対応する最新ゲームのプレイに役立てられる。販売構成には便利なゲーミングデバイスをセットにしたスターターキットも用意する。
LEVEL-M1P5-R57X-PKX
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：AMD Ryzen 7 5700X
メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 5050 8GB GDDR6
フォームファクタ：ミニタワー / microATX
価格：124,800円