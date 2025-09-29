終売前に急げーーーッッ！！！【セブン】どっちも食べとこ♡「新作スイーツ・アイス」

お腹を満たしたい時には【セブン-イレブン】の「新作スイーツ・アイス」を食べて癒されませんか？ 自分へのプチご褒美にもぴったりな贅沢感があり、優雅な気分を満喫させてくれそうです。今回はお月見風に仕上がったぜんざい、巨峰とミルクを合わせたアイスといった、終売前必見の新商品をご紹介します。

クリームたっぷり感が嬉しい「お月見ぜんざい」

お月見風に仕上がった、秋気分を満喫できそうな和スイーツ。粒あんに白玉とホイップクリームをのせたぜんざいです。ほっこりとした和の味わいに、クリームのまろやかさが感じられて癒されるかも。公式サイトによると、粒あんは「コクがあり上品な甘さ」らしく、粒々とした舌触りが良いアクセントとして楽しめそう。

お腹が満たされそうな白玉入り！

「お月見ぜんざい」には、@sujiemonさんによると「もっちもちの上質な白玉団子」が4個も贅沢にトッピングされているのだとか。白玉の食感と共にお腹も満たされそうです。頑張った自分へのご褒美に選んでみてはいかが。

ザクザク食感が楽しめそうな「ワッフルコーン 巨峰ミルク」

ワッフルコーンのザクザク食感が楽しめそうなこちらのアイス。@miki__iceさんによれば「巨峰アイスとリッチミルク味のアイス」が使われていて、ほんのりフルーティーで華やかな風味が感じられそうです。ワンハンドでサッと食べられそうなお手軽感も魅力的。

アイスには巨峰ソース入りの贅沢仕立て！

「ワッフルコーン 巨峰ミルク」には、巨峰ソースも加えられている贅沢仕立て。巨峰の濃厚感が期待できそうです。フルーツ系のさっぱりとしたアイスは、食後のお口直しにも食べやすそう。ぶどう好きな人はぜひお見逃しなく。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@miki__ice様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino