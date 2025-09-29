「カジュアルすぎ」が苦手な人に“この1枚”！【GU】40・50代の「即戦力ブラウス」

大人女性がきれいめな秋コーデを楽しみたいなら、ブラウスがおすすめ。今回紹介する【GU（ジーユー）】のブラウスは上品なデザインで、即戦力として活躍してくれそう。手に取りやすい価格でありながら、デザイン性や着まわし力が優秀です。カジュアルすぎるコーデが苦手な人はぜひチェックしてみて。

オンオフ活躍する上品ブラウス

【GU】「ボウタイブラウスZ」\2,290（税込）

甘すぎず女性らしさをさりげなく引き立てる、クラシカルなデザインが素敵なボウタイブラウス。ボウタイは視線を上に集めてくれる効果も期待でき、小顔効果やスタイルアップも狙えそう。アクセサリーなしでも顔まわりが寂しくなりにくいのもポイントです。カジュアルなジーンズに合わせても、きちんと感のあるコーデになっておすすめ。

程よい甘さがちょうど良いブラウス

【GU】「フリルネックブラウス」\2,290（税込）

首元と袖口のフリルがポイントのブラウス。シンプルコーデにさりげない華やかさをプラスできそうです。カラー展開はホワイトとチェック柄の2色で、チェック柄は爽やかな印象が素敵。甘すぎない上品さが、大人女性の着こなしにぴったりです。ボトムスはナロースカートやスラックスなど、引き締め効果のあるアイテムを合わせてみて。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

