米大リーグは２９日（日本時間３０日）、各選手の傑出したパフォーマンス記録もまとめて発表した。

◆大谷の５５―５５ ドジャースの大谷翔平は２０２４年に５０本塁打＆５０盗塁をマークしたが、今季は同じシーズンに投手として５０本塁打を放ち、５０奪三振を記録した史上初の選手となった（最終的には５５本塁打、６２奪三振）。それまで、シーズンに三振を奪った５０本塁打者は１９２１年のルース（２試合登板で２奪三振）だけだった。

◆７人の３０―３０ 今季は史上最多の７人の３０本塁打＆３０盗塁達成者が誕生。メッツはソトとリンドアの２人、ダイヤモンドバックスのキャロル、ヤンキースのチザム、ガーディアンズのラミレス、カブスのクローアームストロング、マリナーズのロドリゲス

◆５０本塁打以上４人 マリナーズのローリー（４０）、フィリーズのシュワバー（５６）、大谷翔平（５５）、ヤンキースのジャッジ（５３）と５０本塁打以上４人は１９９８年、２００１年に並ぶタイ記録。うち、大谷とジャッジは２年連続を記録した。

◆ローリー快挙 マリナーズのローリーの６０本塁打はア・リーグ４人目の大台。主に捕手を務めての６０本、捕手出場での４９本、スイッチヒッターの新記録などの記録ラッシュ。

◆ジャッジの偉業 初の首位打者となったヤンキースのジャッジは打率のほか出塁率、長打率でもリーグ首位となった「３冠」。球団拡張となった１９６１年以降ではブレット、ウォーカー、ボンズ、カブレラに次いで５人目。

◆カーショー有終の美 ドジャースのカーショーが１１勝２敗の好成績を残して引退を表明。通算２２３勝９６敗（勝率・６９９）で、１００敗未満の中では、ギドリー（通算１７０勝９１敗）、コーファックス（通算１６５勝８７敗）を大きく上回る白星だった。

◆防御率１点台 パイレーツスキーンズが防御率 １・９７を記録。２３歳以下の投手では１９８５年のメッツのグッデン以来の快挙となった。