東京都江東区のA PIT AUTOBACS SHINONOMEで開催された「モーニングミーティング」。この時のテーマは「スカイライン」。GT-RはR34までが対象となり、会場にはさまざまなスカイラインが並ぶことになりました。
それではスカイラインオーナーの車両を紹介していきましょう！
オーナーのプロフィール
お名前：Sさん
年齢：60代
車両名：ニッサン スカイライン
年式：2024年式
型式：RV37
主な使用シーン：レジャー、ドライブ
所有歴：半年（2024年時点）
総走行距離：3,000km
年間走行距離：3,000km（2024年4月に購入したので総走行距離と年間走行距離が同じ）
この車両を購入する際に決めてとなったポイント
「スタイリングと性能に惹かれました」
ノーマルから変えた経緯
「購入して半年ほどで、これからカスタムしていく予定です。ホイールや車高調はすでに変更済みです」
良い点・こだわりのポイント
「ゴテゴテせず、シンプルで良さを追求！」
外装関係
「今はノーマルですが、BUSOUのフルエアロを注文中。近々変更します」
足回り
ホイール：R35前期ホイール
車高調：RS-R
排気系
エキゾースト・マフラー：TRUST GReddy パワーエクストリームR
次に変えたいポイント
「シートを変更したいですね。ECU、ブローオフバルブキットをフェニックスパワーで取り付けるので、それも楽しみです」
