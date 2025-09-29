『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

東京都江東区のA PIT AUTOBACS SHINONOMEで開催された「モーニングミーティング」。この時のテーマは「スカイライン」。GT-RはR34までが対象となり、会場にはさまざまなスカイラインが並ぶことになりました。

それではスカイラインオーナーの車両を紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：Sさん

年齢：60代

車両名：ニッサン スカイライン

年式：2024年式

型式：RV37

主な使用シーン：レジャー、ドライブ

所有歴：半年（2024年時点）

総走行距離：3,000km

年間走行距離：3,000km（2024年4月に購入したので総走行距離と年間走行距離が同じ）

※本記事は編集部へ寄せられた時点の内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

この車両を購入する際に決めてとなったポイント

「スタイリングと性能に惹かれました」

ノーマルから変えた経緯

「購入して半年ほどで、これからカスタムしていく予定です。ホイールや車高調はすでに変更済みです」

良い点・こだわりのポイント

「ゴテゴテせず、シンプルで良さを追求！」

外装関係

「今はノーマルですが、BUSOUのフルエアロを注文中。近々変更します」

足回り

ホイール：R35前期ホイール

車高調：RS-R

排気系

エキゾースト・マフラー：TRUST GReddy パワーエクストリームR

次に変えたいポイント

「シートを変更したいですね。ECU、ブローオフバルブキットをフェニックスパワーで取り付けるので、それも楽しみです」

A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催する

「モーニングミーティング」とは？

A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催しているモーニングミーティングとは、テーマを決めて、そのテーマに合致したモデルが集まるミーティングだ。テーマに即したメーカーの展示ブースや車両が置かれている他は、特別何をするというわけでもなく、同じテーマの車両を愛するオーナー同士の交流を深めるというもの。ゆるい内容だから、気軽に参加できるのが良いところ！

開催場所：A PIT AUTOBACS SHINONOME（〒135-0062 東京都江東区東雲2-7-20）

開催時間：7:00～9:00

※今後のイベントの詳細と予定はこちらでチェック！