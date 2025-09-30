ここまで14位に低迷しているユナイテッド。(C)Getty Images

　イングランドの名門マンチェスター・ユナイテッドはまさかの15位に終わった昨シーズンの不振から、今季も抜け出せていない。

　ここまで２勝１分け３敗で、14位に低迷している。

　そんななか、地元メディア『MANCHESTER WORLD』は９月28日、「マンチェスター・ユナイテッドが獲得を検討しているフリーエージェントの４人」と見出しを打った記事を掲載。セルヒオ・レギロン、ハキム・ジィエフ、デレ・アリとともに冨安健洋の名前を挙げた。

　今夏にアーセナルとの契約を解除した26歳について、「日本代表として42試合に出場した彼は、ノースロンドンで堅実なキャリアを築いた」と紹介している。
 
「アーセナルではタイトル獲得こそ逃したものの、プレミアリーグで３度の２位に貢献し、１年目にはクラブの６年間続いたチャンピオンズリーグ不参加に終止符を打った」

「元ボローニャの選手は主に右サイドバックとしてプレーしていたが、バックラインのあらゆる位置でプレーできる能力に恵まれており、チームに貢献している。アーセナルでのキャリアは深刻な膝の怪我により短く終わったが、再び調子を取り戻せば、クラブにとって頼りになるユーティリティプレーヤーとなるだろう」

　６試合で11失点を献上しているユナイテッドが、経験豊富な日本人DFを緊急補強するのか。今後の動きに注目だ。

