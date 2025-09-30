シーズン最終戦となる１０月２日のヤクルト戦（甲子園）に登板予定の阪神・村上頌樹投手（２７）が２９日、甲子園球場で投手指名練習に参加。同日に投げ合うヤクルト・青柳との投げ合いを制し、最多勝、最多奪三振、最高勝率の同時獲得を誓った。

ここまで１３勝を積み上げ、リーグトップのＤｅＮＡ・東に「１」差と肉薄。東は２７日に登録抹消されており登板機会がない。最高勝率はすでに条件となる１３勝を達成し、リーグトップの・７６５と手中に収めている。最多奪三振はリーグトップの高橋宏（中日）の「１３８」に２差で２位につけている。「取れるものは取って終わりたい」と意欲的だ。

阪神時代に静岡で自主トレをともにした青柳と投げ合う。「自分は３年目。良い姿を見せたい」。青柳も２２年に投手３冠に輝いた。「３年続けて一人前」と口酸っぱく言われてきた師匠へ、恩返しの好投を見せたい。

２３年に最優秀防御率と最優秀選手（ＭＶＰ）賞を獲得している。「三つとも取れたらうれしいことですし、全部の（先発）ピッチャーのタイトルを取れることになる」と気合をみなぎらせた。この日は雨天となり、室内でキャッチボールとショートダッシュを行った。現在、自身２連勝中。「ＣＳ、日本シリーズにも影響する。良い形で終われるように」。初の投手３冠も見据えて腕を振る。