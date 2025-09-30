当たらない本塁打王！？３９本塁打、９９打点で２冠が確実視の阪神・佐藤輝明内野手（２６）が今季ここまで死球を記録していない。０死球の本塁打王は２リーグ制後では過去４人。さらにパ・リーグ２冠で３２本塁打の日本ハム・レイエスも今季０死球。両リーグ同時に『０死球本塁打王』となれば史上初の珍記録だ。

２リーグ制以降、『０死球本塁打王』は過去４人（５度）で。隠坑毅闇の別当薫（毎日＝４３本）■隠坑毅供■毅掲の青田昇（大洋＝２５、２２本）７９年の掛布雅之（阪神＝４８本）ぃ横廓のポランコ（ロッテ＝２６本）。佐藤輝が０死球で本塁打王となれば球団では７９年の掛布以来、４６年ぶりだ。

デイリースポーツ評論家・岡義朗氏は佐藤輝の０死球に「偶然といえるかもしれないが」と前置きして、「内角を突かれる場面もあると同時に、まず相手からすれば、横の角度で攻めるより縦の高低を使う配球の方が打ち取れると考えているのでは。そのことも影響しているかもしれない」と推察した。

ちなみに０死球打者の本塁打数上位を見ると現時点で佐藤輝は歴代５位。最多本数は４８本で７９年・掛布。次いで４６本の５０年・西沢道夫（中日）、４３本の５０年・別当、４２本の０７年・ローズ（オリックス）と強打者が並ぶ。

なお、現時点の規定打席以上セ・リーグ打者１８人の中で０死球は佐藤輝のみとなっている。