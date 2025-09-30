巨人のリチャード内野手（２６）が、３０日の中日戦（東京Ｄ）で「マー君さん援護弾」を狙う。田中将の日米通算２００勝がかかる一戦でのアーチを予告。育成ドラフト出身選手のシーズン最多本塁打記録まであと１本に迫っており、節目の一発で大記録に花を添える決意だ。

１か月前の再現を期待せずにはいられない。８月２１日・ヤクルト戦（神宮）の２回に石川から６号２ラン。左翼席中段に届いた豪快な一発で、先発した田中将の日米通算１９９勝目をアシストした。３位が確定して迎える本拠地での残り２戦へ「ホームランを打ってファンの方を喜ばせたいです」と腕まくり。尊敬と親しみを込めて「マー君さん」と呼んでいるレジェンドに、節目の白星をプレゼントする。

「いつか抜きたいと思っていた」と見据える育成ドラフト出身選手のシーズン最多本塁打「１２」まで残り１本。王手をかけてから８試合で足踏みが続いているが、２８日のヤクルト戦（神宮）でマルチ安打を放つなど状態は上向いている。プロ８年目で殻を破り、何かをやってくれそうな大砲。ＣＳを前に、まだ大仕事が残っている。（内田 拓希）