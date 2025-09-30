大相撲秋場所は、横綱大の里（２５）＝二所ノ関＝が５回目の優勝、昇進後初の賜杯を抱いた。一夜明けた２９日、茨城・阿見町の部屋で会見を開いた。

デイリースポーツ評論家で元横綱武蔵丸の武蔵川親方が秋場所を総括。大の里は「先場所より動きがいいと思った」とし、他の力士に苦言を呈した。

◇ ◇

優勝した大の里は、先場所より動きがいいと思った。おっつけを利かせ、当たってもっていったりした。横綱２場所目で慣れた、というのは関係ないと思う。状態が良かったのだろうね。

豊昇龍に本割で負けた相撲はあごが上がって、体がそっていた。引く時の悪い癖。逃げるとケガが心配だから気をつけてほしい。優勝決定戦は、大の里の左手が先についていたような気がした。取り直しにして白黒をハッキリ付けた方がいいかな、とも思ったけどね。秋場所で年間最多勝を確定させたのは、他の力士がだらしなさすぎるよ。

豊昇龍は１４日目の変化以外は、全体的に内容が良かった。千秋楽は２番とも先に攻めた。決定戦は大の里の右が深く入ったのが敗因だね。体の調子が良ければ、こういう場所になる。次こそ優勝してほしいな。

安青錦は１１勝は立派だけど、まだ立ち合いが遅い。粘り腰はないから正代、若元春のように持っていかれてしまうと反撃できない。苦しい体勢になって足をかけるのは、ケガが心配だからやめた方がいいよ。

安青錦はこれで大関とりの起点だってね。僕の時は小結でなく関脇で１０勝すれば起点で、９勝で振りだしに戻る厳しい時代だった。苦労して大関に上がったから、ちょっと甘いように感じてしまうな。

隆の勝は体が大きくなった気がする。内容も良かったし、集中していた。ここ一番で負けてしまうのを克服できればね。来場所も楽しみだけど、押し相撲は調子が悪いと大崩れしてしまう。皆同じだが、いかに状態良く場所に入るかが大事だ。

九州場所は暖かい時があって体調を崩しやすい。あと魚がおいしい。しっかり稽古して、おいしいものを食べて頑張ってほしいね。