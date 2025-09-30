人生の中で一番高い買い物だといっていいマイホーム。多くの場合、数十年で住宅ローンを返済していきます。そしてついにローンを完済したあとは、これまで味わったことのない穏やかな日常が続いていく――しかし、とんでもないトラブルに巻き込まれるケースもゼロではありません。ある高齢者夫婦のケースをみていきます。

35年ローン完済、穏やかな生活のスタートのはずが…

「35年……長かったです」

閑静な住宅街に暮らす佐藤太郎さん（仮名・65歳）。大手メーカーで定年を迎えたのち、65歳まで働き続け、リタイア。現在は同期入社で知り合った妻・聡子さん（仮名・65歳）と2人暮らし。年金生活が始まるのと同じタイミングで、35年にわたる住宅ローンの返済が終了しました。

頭金として1,000万円を払い、残り4,500万円を借り入れ。月々13万円の返済は、決してラクではありませんでした。

「ローンを抱えている状態で収入が年金だけ、という状態は避けたかった。シミュレーション通り、65歳で返し終えることができて、本当によかった」

これからは、あまり手をかけてこなかった庭をキレイに整えたり、築35年、少々古くなった我が家をDIYでリフォームしたり……時間はたくさんあるので、とにかく穏やかな毎日を送ろうと思っていたといいます。そんなとき、長年、空き家だった隣の家に30代の若い夫婦と子どもが2人という家族が引っ越してきました。

「このあたりの分譲が始まったのが、40年以上前のこと。残ったのは年寄りばかりだから、若い人が引っ越してくるのは大歓迎。引っ越しの挨拶に来られた際も、感じの良いご夫婦で安心しました」と当時を振り返ります。

しかし、しばらくすると、佐藤さん夫婦の穏やかな日常は少しずつ崩壊し始めます。朝早くから響き渡る子どもの甲高い叫び声と、ドタドタと走り回る足音。昼夜を問わず、それは続いた。夜10時を過ぎても騒音は収まらず、ときには深夜に夫婦喧嘩の怒鳴り声が壁を伝わってくることもあった。

「私たちも子育てを経験しましたから、ある程度の生活音は仕方がないと我慢していました。でも、次第にエスカレートしていったんです」

騒音だけではなかった。ゴミ出しのルールは守られず、分別されていないゴミ袋が収集日の前日から出され、カラスが散らかすこともしばしば。庭木の剪定はまったく行われず伸び放題。佐藤さん宅の敷地にまで浸食し始めます。我慢も限界を迎え、聡子さんは、勇気を出して隣家の奥さんにやんわりと声をかけます。

「お子さん、いつも元気でいらっしゃいますね。ただ、夜だけもう少しだけ…静かにしていただけると、とても助かるのですが……」

すると、返ってきたのは予想もしない言葉だった。

「はぁ？ うちには小さい子どもがいるんですから、仕方がないですよね？」

逆ギレともいえる強い口調で言い返され、聡子さんは言葉を失いました。この日を境に、隣人一家は佐藤さん夫婦と顔を合わせても挨拶すらしなくなったといいます。

隣人トラブル、解決の高すぎる壁

「ローンも返し終わって、あとは穏やかな生活が続くと思っていたのに。今は毎日苦痛で苦痛で……」

最近、太郎さんは原因不明の頭痛に、聡子さんは不眠に悩まされ、心療内科で安定剤を処方してもらうまでになっているといいます。（もう、ここでは暮らしていけない……）そう思って、複数の不動産会社に査定を依頼したこともあるとか。しかし、そこで厳しい現実を突きつけられたといいます。

「隣人トラブルについて正直に話した途端、どの会社も表情を曇らせました。『正直に話していただけるのはありがたいですが、この状況で買い手を見つけるのは極めて困難です』と。売却できたとしても、相場から大幅に値を下げざるを得ないと言われました」

これは「告知義務」という法的なルールが関係しています。売主は、買主の購入判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事柄について、事前に説明する義務があります。家を売る際、隣人トラブルなどの不利な事実も、仲介の不動産業者に必ず伝える義務があるのです。

仲介業者は売主からの情報をもとに買主へ説明するため、もし隠して売却し後で発覚した場合、買主から損害賠償や契約解除を求められる「契約不適合責任」を負うのは、最終的に売主本人。正直に話すことが、リスク回避となります。この責任の根拠は、主に宅地建物取引業法と民法にあります。宅建業法第47条は不動産会社が故意に事実を告げないことを禁じ、民法では「信義誠実の原則（第1条2項）」や「契約不適合責任（第562条〜）」から売主自身の責任が問われます。

ローンを完済したはずの我が家は、売るに売れない「負動産」に……佐藤さん夫婦は、出口の見えないトンネルの中で、ただ絶望するしかなかったといいます。

決して珍しくない隣家の騒音トラブル。騒音に耐え切れず転居する場合でも、その費用を請求することはできません。しかし騒音の受忍の限度を超えており、騒音の原因をなくすように要求しても受け入れられない、などの事情がある場合には、転居費用を請求できる可能性もあります。

また一般人が我慢すべきと考える範囲（受忍限度）を超えた場合、差し止め請求を行うことができます。対応としては「［擔佑板樟槝辰傾腓Α廖◆岫∈枷十蠅量瓜調停や民間ADRを申立て、第三者に間に入ってもらって隣人と話し合う」、「裁判所に対して、騒音の原因となっている行為を差し止めるための仮処分を申し立てる」、「ず枷十蠅紡个靴徳覆┐鯆鶺する」の4つが考えられます。

「いずれにしても、解決のハードルは高いですよね。我慢するのも、引っ越すのも違うとは思っているのですが……」

