大相撲秋場所で５回目、昇進後初の賜杯を抱いた横綱大の里（２５）＝二所ノ関＝が優勝から一夜明けた２９日、茨城・阿見町の部屋で会見。３４年ぶりに開催されるロンドン公演（１０月１５〜１９日）に意欲を示した。

昇進２場所目での優勝。大の里は晴れやかに「今までの優勝と、ひと味違う」とうなずいた。豊昇龍と１６年ぶりの横綱同士による優勝決定戦を制した。「あの人の背中を追って横綱になれたと思う。あの人の存在は僕の中で大きい。これからも一緒に頑張っていきたい」と語った。

ロンドン公演では、直前場所を優勝した横綱として注目を集めることは必至。「海外の相撲ファンが楽しみにしていると思う。自分自身楽しみ」と心待ちにした。３４年前は八角理事長（元横綱北勝海）が同じ状況で英語スピーチを披露。「そういう機会になったら、しっかり頑張りたいですね」と苦笑した。

日本出身力士の年３度の優勝は貴乃花以来。「こういう形で並ぶことができてうれしい。巡業のバスとかで貴乃花さんの映像を見ている。僕も近づけるように頑張りたい」と目標にしていることを明かした。