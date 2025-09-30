就活のミスマッチは「自分らしさ」の誤解が原因。本当に語るべきは「未来の自分」

就職活動では企業とのミスマッチが起きることも珍しくありません。就職したあとに「こんなはずじゃなかった」と後悔しないためにも「自分らしさ」を研究することは大切です。本記事では、就職活動で社会に一歩を踏み出す学生に向けてその問題を今井將一氏の著書『働くことの本質から考える 迷わないキャリアデザイン』（幻冬舎メディアコンサルティング）より解説します。

「自分らしく」働くために

就職活動を成功させるためには自分自身の価値観を知って、その価値観に合った企業を見つけることが、ミスマッチを生まないための重要なポイントです。

自分自身の価値観を知るには自己分析を行い、「自分らしさ」と向き合う必要があります。私は「自分らしさ」には2つあると考えています。1つは、現在の自分そのものが持つ自分らしさです。もう1つは、ありたい姿に近づくためにこれから作っていく、未来の自分らしさです。

以前私が支援した学生の中に、コンサルタントになりたいという人がいました。けれども、その学生の性格や考え方などを客観的に見たときに、あまりコンサルタントには向いていないように感じました。コンサルタントとして、「自分らしさ」を発揮して働くイメージが持てなかったのです。

このままではコンサルティングファームに採用されるのは難しいと伝えましたが、その学生は「絶対にコンサルタントになりたいです」と決意を変えません。

そこで私は、「現在の自分と、コンサルタントに必要な要素を備えた理想の自分とのギャップを理解しよう」とアドバイスしました。

現在の「自分らしさ」を理解したうえで、コンサルタントになった理想の自分が持つ「自分らしさ」を想像し、その差を埋めるために必要なスキルやマインドを身につけようと伝えたのです。

未来の「自分らしさ」

コンサルタントに必要な能力として、顧客や周囲のメンバーとのコミュニケーション能力や課題に気づける力などが挙げられます。

現在の「自分らしさ」を分析したとき、コミュニケーション能力であればどこが足りていないのか、課題に気づける力で欠けているのは何かを把握することで、自身の弱みの克服につなげられます。

たとえ就活時に弱みが克服しきれていなかったとしても、今の自分には何が足りていないか把握できており、その弱みをどんな方法で克服していくか、将来的にどんな自分らしさを身につけたいかを自分の言葉で語れる人は、面接官にとって魅力的に映ります。

このように、「自分らしさ」と向き合う際には現在の自分だけを見つめるのではなく、目標を達成するための理想の自分を作っていく過程も大切にしてほしいと思います。

就職活動は社会へ一歩を踏み出す瞬間

現代は「多様性の時代」といわれるように、一人ひとりの個性を尊重し、さまざまな価値観を共有する社会になりつつあります。しかし、学生時代は特に、異質なものよりも同質なものと群れたがるものです。

学生のうちは、自分の価値観に合うものに対しては積極的に関わる一方で、合わないものにはあえて触れなくても良しとされてきました。しかし、社会に出れば、自分の価値観とは異質に感じるものに対しても、向き合っていかなければなりません。

また、自分で考え、行動し、責任を持つことが求められます。そうしたとき、自分の立ち位置に戸惑い、悩むこともあると思います。就職活動中はもちろん、特に社会に飛び込んで1年目、2年目の若手のうちは、壁にぶつかることも少なくありません。

私のもとにも、これまで経験したことのない悩みを抱え、相談に訪れる若者がたくさんいます。

そんなときアドバイスするのは、「クリアできそうなものを探して、まず1つ取り組んでみよう」ということです。このときあわせて伝えるのが、初めは「低いハードル」を設定することです。

最初から高望みして難易度の高いことに挑戦しようとすると、なかなかハードルを越えられず、挫折してしまいます。なるべく身近で、無理なく飛び越えられる低いハードルからスタートし、少しずつ難易度を高めていけばいいのです。

こうして小さな成功体験を積み重ねることで、「これもできそうだ」「あれもできるかもしれない」と自分に自信が持てるようになります。また、さまざまなハードルを乗り越える過程で、これまで気づけなかった新たな「自分らしさ」を発見できる可能性もあります。

就職活動は社会に向けた第一歩を踏み出すための準備期間です。さまざまなハードルを乗り越える過程では失敗することもあるはずです。けれども、一つクリアするたびに、自分で自分の背中を押せるようになっていくはずです。その経験はとても大切です。何よりも、人に教えられてではなく、自分で獲得した経験は、その後の困難を乗り越える力になります。