日経平均は続落、311.24円安の「45,043.75円」で取引終了も…「先高観」への期待は継続か【9月29日の国内株式市場概況】

2025年9月29日（月）の日経平均株価をはじめ、日経平均寄与度の上位と下位銘柄、業種別騰落ランキング、東証プライム市場に上場している個別株式の騰落率ランキングなどをお伝えします。

9月29日の日経平均株価は、為替市場で円高が進むなか、本田技研工業〈7267〉、トヨタ自動車〈7203〉などの自動車株が売られ、前日比311.24円安の45,043.75円で取引を終えました。もっとも、この日の配当落ち分（約300円）を考慮すると、下落幅はごく軽微にとどまっていることから、日本株に対する先高観は依然強いとみられます。とはいえ、日経平均構成銘柄は幅広く売られており、値上がりが26銘柄、値下がりが199銘柄、変わらずが0銘柄となっています。

日経平均株価の寄与度下位は、リクルートホールディングス〈6098〉、KDDI〈9433〉、本田技研工業〈7267〉、トヨタ自動車〈7203〉、ファーストリテイリング〈9983〉となり日経平均を押し下げた一方、寄与度上位は、アドバンテスト〈6857〉、ソフトバンクグループ〈9984〉、フジクラ〈5803〉、エムスリー〈2413〉、レーザーテック〈6920〉となりました。

また、東証プライム市場の売買高は23億4,000万株となり前日と比べて上昇した一方、売買代金は5兆1,248.34億円となり、前日と比べて減少。

業種別では、非鉄金属が上昇した一方、海運業、輸送用機器、証券業、銀行業、パルプ・紙などが下落しました。

東証プライム市場の個別銘柄の上昇率は、1位がLink−Uグループ〈4446〉で+80円（+17.17%）の546円、2位が大阪チタニウムテクノロジーズ〈5726〉で+234円（+10.08%）の2,555円、3位が栗本鐵工所〈5602〉で+159円（+9.20%）の1,887円となりました。

一方下落率は、1位がジャパンディスプレイ〈6740〉で−2円（−8.70％）の21円、2位が木曽路〈8160〉で−168円（−6.29%）の2,501円、3位がノエビアホールディングス〈4928〉で−280円（−5.90%）の4,465円で取引を終えました。

なお、年初来高値を更新したのは65銘柄、年初来安値を更新したのは5銘柄でした。