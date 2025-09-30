阪神は、原口文仁内野手（33）が今季限りで現役を引退すると発表した。近日中に記者会見を行う。この日、甲子園球場を訪れた同学年の岩崎優投手（34）は戦友を慰労。前夜に本人から直接連絡を受けたと明かし、大腸がんを乗り越え、生え抜き最年長選手として猛虎の精神的支柱を担った“グッチ”との別れを惜しんだ。

「病気と闘っていた時もあったし、復帰して、力をもらうこともあった。凄く努力をしてきた。ひたむきさが印象深い。内に秘めたものもありながら、時にはそれを表に出す。気持ちが強い選手」

近年は代打専任ながら、原口が捕手として戦っていた頃にはバッテリーを組んだこともある。酒席をともにし、虎の現状や未来について語り合ったことも一度や二度ではない。

「後輩に見せる姿勢も、やっぱり感じるものがありますしね」

昨季限りでタテジマを脱いだ秋山（現球団ベースボールアンバサダー）、加治屋（現楽天）も同学年。毎年必ず来る別れの季節に「続けたくてもできない人はもちろんいる。そういうことをかみしめながら、現役の間はやらなきゃいけない」と、“投げられる喜び”を改めて胸に刻んだ。

「またゆっくり話そう、と。これからそういう時間をつくろうと（原口と）話をした」

一足先に旅を終えた仲間の思いも背負い、守護神は日本一まで駆け上がる。（八木 勇磨）