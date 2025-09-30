ＤｅＮＡ・三浦大輔監督（５１）が今季限りで辞任することが２９日、分かった。就任５年目の今季、チームは２８日の広島戦（マツダ）で３年ぶりのシーズン２位が確定。しかし、リーグ優勝を逃した責任を取る形で身を引くことを申し入れ、球団に了承された。球団は今後、速やかに後任人事に着手する。

ＣＳ本拠地開催の権利を手にしたＤｅＮＡに、激震が走った。関係者によると２８日の広島戦後、選手、スタッフ含めチーム全員が集められ、三浦監督から今季限りでの辞任が伝えられたという。一夜明けて南場智子オーナー（６３）が自身のＸを更新。「三浦監督から来季以降について辞意の申し出があり、球団としてこれを受理致しました」と辞任を認め、「多くの思いが押し寄せます」などとつづった。

三浦監督は２０１６年に現役引退後、２０年オフに監督に就任。１年目は最下位も２２年から２位、３位、３位、２位。同一監督としては別当薫、権藤博に並び球団史上３人目となる４年連続Ａクラス入りも果たした。

昨季はシーズン３位から下克上日本一を達成。それだけに今季は「リーグ優勝」に執念を燃やした。チームスローガン「横浜奪首」を掲げ、シーズン中には「２位じゃダメなんです」と強い志を口にすることもあった。だが、阪神に独走Ｖを許し悲願を果たせなかった。来季の続投も検討されていたが、責任を痛感し身を引くことを決断した。

チームはこれから迎えるポストシーズンに向け、「監督に日本一の花道を」と“ハマの番長”を最高の形で送り出す機運に包まれているという。今季最終戦となる１０月１日のヤクルト戦（横浜）では、三浦監督からファンに向け直接、メッセージが届けられる予定だ。

並行し、後任人事にも着手。内部昇格から球団ＯＢ、外部招へいも含め、急ピッチで進めていくものとみられる。