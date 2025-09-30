

文化放送では、アーティストの氷川きよしがパーソナリティを務めるラジオ番組『氷川きよし ～KII NIGHT～』（毎週水曜日 午後8時05分～）が10月1日（水）にスタートするにあたり、初回収録が終了。初回収録後、感想や意気込み、ラジオへの想いなどを聞いた。

当番組は、氷川きよしが“自然体”で語り、リスナーの声にも耳を傾け、素直な言葉で寄り添うプログラム。

初回収録では、デビュー直後から22年間パーソナリティを務めた文化放送で、約3年ぶりのレギュラー番組がスタートすることを感慨深く語ったほか、「この番組を通じ、いろいろな人や事に光を当て、若い人たちにも、自分が送れるメッセージを伝えていきたい」、「若い世代の発信力も学んでいきたい」など、力強い言葉で今後の抱負を述べた。

――――――――――――――――――――――――――――

【初回収録後コメント】

Q：初回収録を終えての感想や、意気込みを聞かせください。

A：この番組で、興味のある様々なジャンルのお話をしていけたらいいなと。音楽はもちろん、ファッションとか、いろいろなトレンドとか。今の時代、自分の興味があるものだけに偏ってしまう傾向もあるような気がするのですが、この番組を通じ、いろんな人や事に光をあて、いろんな世代の人に幅広くお届けしていきたいと思っています。

今回、番組パートナーの小宅さん（文化放送アナウンサー）をはじめ、若いスタッフと一緒に番組を作っていけることも、すごく有難いと思っていて。「限界突破×サバイバー」は、若い人たちがつぶやいてくれたことも大きな力となって、代表曲にしてくれたと思っているので、これからもその発信力を参考にしたり、若い人たちの意見や考え方も聞いて、自分の刺激にしていきたい。同時に、自分のこれまでの経験を活かして、届けられるメッセージを送りたい。自分と違う世代の方とご一緒できるのは、ものすごく学びや充実感があります。

Q：インスタグラムなどでの発信も積極的にされていますが、そこで色々な世代の方からの反響はありますか？

A：そうですね。いろんな世代の人に発信できているので、すごく楽しいですよね。世代や人によって見方も違うし、みんなそれぞれの理想とか思いというのはありますよね。そこに対して、それに合わせた発信をしていきたいし、自分にとってSNSは「好きなものは好き」と表現していく場所のひとつでもあるので、それに対して共感してくれたり、楽しんでくれている方がいるのは、すごく励みになります。

Q：では、氷川さんが思うラジオの魅力、面白さは何でしょうか。

A：音だけの世界で広がる「想像」や、声がくれる「安心感」だと思います。車の移動中などにラジオを聴くことが多いんですが、そういう時にホッとします。ラジオのおしゃべりを聴いていると、なんかこう、焦る気持ちが落ち着いたり、穏やかな気持ちになれたりします。文化放送の大竹さんの番組（『大竹まこと ゴールデンラジオ！』）も大好きで、よく聴いています！

Q：最後に、今回の番組『氷川きよし ～KII NIGHT～』は、氷川さんにとってどんな存在になりそうでしょうか。

A：“ホーム”にしたいですね。一番居心地がいい、帰ってくる場所。それに、テレビやコンサートともまた違う、いろんなことを話せて、いろんな情報を皆さんにお届けできる最先端の場所にしたい、と思います！

――――――――――――――――――――――――――――

その他、番組ではリスナーのお悩み相談に応えるコーナーのほか、時にはゲストを招いてのトークも予定している。

氷川への質問、リクエスト曲もメールで募集。メールの宛先は kiina@joqr.net まで。

なお、この番組では、同局のオリジナル配信プラットフォーム「QloveR（クローバー）」でのチャンネル開設も決定。ディレクターズカット版の配信や「QloveR」だけで楽しめるオフショット、さらには有料会員の早期入会特典として「氷川きよしのメッセージ入りはがき」のプレゼントなども予定しており、詳細は番組内でお知らせする。

＜氷川きよし 文化放送での出演番組＞

＊レギュラー番組

・2000年10月～2002年3月放送『氷川きよし 箱根八里の二時半次郎』

・2002年4月～2008年3月放送『ズンドコサンデー あっぱれきよし！』

・2008年4月～2021年3月放送『氷川きよし節』

・2021年4月～2022年12月放送『氷川きよし 限界突破RADIO』

＊単発番組

・2025年2月4日放送 特別番組『氷川きよし KIINA’S RADIO』

【新番組概要】

■番組名：『氷川きよし ～KII NIGHT～』（読み：ひかわきよし きいないと）

■放送日時：毎週水曜日 午後8時05分～8時15分（収録番組）※初回放送：10月1日（水）

〔『ウタガタリ』 9月30日（火）スタート 毎週火・水曜日 午後7時00分～9時00分 内〕

■出演：氷川きよし パートナー：小宅世人（文化放送アナウンサー）

■メールアドレス： kiina@joqr.net

■番組X： @kiinight_joqr ※推奨ハッシュタグ： #キイナイト