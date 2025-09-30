ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
【米国】
＊米中古住宅仮契約件数（8月）23:00
結果 4.0％
予想 0.0％ 前回 -0.3％（-0.4％から修正）（前月比）
※発言・ニュース
＊ムサレム・セントルイス連銀総裁
・政策金利は緩やかな引き締めから中立の間。
・今後２－３四半期は目標を上回るインフレを予想。
・関税が価格に与える影響を正確に把握するのは極めて困難。
・労働市場は軟調だが完全雇用に近い状態。
・ＦＲＢは慎重な対応が必要。
・インフレの大半は関税要因ではない。
・労働市場は軟化を続けるが、ほぼ完全雇用状態。
＊ウィリアムズＮＹ連銀総裁
・金融政策は引き続き引き締めぎみ。
・基礎的なインフレは低下傾向が続くと考える。
・関税はインフレに軽微または中程度の影響を与えている。
・労働市場は驚くほど回復力がある。
・雇用目標へのリスクは若干高まっている。
・インフレの上方リスクの一部は低下した。
・関税を除けば、インフレは低下傾向にある。
・労働市場は驚くほど回復力がある。
＊ハマック・クリーブランド連銀総裁
・インフレは高過ぎる。トレンドは誤った方向へ。
・労働市場に脆弱性の兆候が見え始めている。
・その他の労働市場指標は概ね安定。
・現時点で最も懸念するのはインフレ期待。
・期待は概ね安定しているが上昇の兆候。
・引き締め政策の維持が必要。
