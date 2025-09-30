※経済指標

【米国】

＊米中古住宅仮契約件数（8月）23:00

結果 4.0％

予想 0.0％ 前回 -0.3％（-0.4％から修正）（前月比）



※発言・ニュース

＊ムサレム・セントルイス連銀総裁

・政策金利は緩やかな引き締めから中立の間。

・今後２－３四半期は目標を上回るインフレを予想。

・関税が価格に与える影響を正確に把握するのは極めて困難。

・労働市場は軟調だが完全雇用に近い状態。

・ＦＲＢは慎重な対応が必要。

・インフレの大半は関税要因ではない。

・労働市場は軟化を続けるが、ほぼ完全雇用状態。



＊ウィリアムズＮＹ連銀総裁

・金融政策は引き続き引き締めぎみ。

・基礎的なインフレは低下傾向が続くと考える。

・関税はインフレに軽微または中程度の影響を与えている。

・労働市場は驚くほど回復力がある。

・雇用目標へのリスクは若干高まっている。

・インフレの上方リスクの一部は低下した。

・関税を除けば、インフレは低下傾向にある。

・労働市場は驚くほど回復力がある。



＊ハマック・クリーブランド連銀総裁

・インフレは高過ぎる。トレンドは誤った方向へ。

・労働市場に脆弱性の兆候が見え始めている。

・その他の労働市場指標は概ね安定。

・現時点で最も懸念するのはインフレ期待。

・期待は概ね安定しているが上昇の兆候。

・引き締め政策の維持が必要。

