巨人・田中将大投手（３６）が史上４人目の日米通算２００勝を懸けて３０日の中日戦（東京Ｄ）に先発することが２９日、決まった。３位が確定し、レギュラーシーズン最終カードで偉業達成のチャンスが巡ってきた。王手をかけてから４度目の挑戦となる今季最終登板への覚悟を激白し、下克上での日本シリーズ進出を目指すクライマックスシリーズ（ＣＳ）での先発枠争いにも「お、いけんじゃねえか？って。そうなりたい」と意欲を見せた。

巨人は９月の先発防御率が月別ワーストの５・５３。２１試合中、直近の４試合を含め１０試合で先発投手が５回持たずに降板している。

苦しい先発ローテの中で山崎が１１勝と奮闘。対ＤｅＮＡは２６日に横浜で３回４失点だったとはいえ、今季４勝１敗、防御率２・４９と相性が良く、ＤｅＮＡとのＣＳ第１ステージから始まるポストシーズンもフル回転する。そこに続くのはグリフィン。右膝痛から復帰した２７日の敵地・ＤｅＮＡ戦で２回４失点と不安は残したが、コンディションが問題なければ期待がかかる。

井上は７日の登録抹消以降、状態が上がらず２軍で登板なし。赤星は右肩痛で離脱し、森田、又木も２軍調整中だ。現状のＣＳ先発候補は山崎、グリフィン、戸郷、横川、田中将ら。３０日に田中将が好投すれば短期決戦でも貴重な先発として出番がありそうだ。