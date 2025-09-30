9月30日（火）の「相席食堂」は、群雄割拠の芸能界で数ある有名番組に出演しまくった芸能人が相席旅をする「バラエティー席巻相席」をお届けする。

©ABCテレビ

田園風景を走る明知鉄道に乗って岐阜県中津川市にやって来たのはコント赤信号のリーダー、渡辺正行。「笑っていいとも！」をはじめ「関口宏の東京フレンドパークⅡ」など、平成のバラエティー界を席巻したスターだ。

明知鉄道の阿木駅から町を散策し、阿木渓谷へ向かった渡辺。マイナスイオンを浴びると過去がよみがえり、「２人の女性を同時に好きになった。本当に好きで…」と、途方もない恋愛エピソードを明かす。

©ABCテレビ

山の中でパーソナルトレーニングジムを見つけ、トレーニングを体験。熱血トレーナーに激しく追い込まれて飛び出した名言に、千鳥の２人も大喜び！

©ABCテレビ

さらに、渡辺たっての願いで、剣道の練習場へ。実は、現在六段を取得しており、次は七段に挑むという実力者なのだ。稽古に参加する渡辺は番組を忘れ、真剣そのもの。七段の師範と２分一本勝負に挑む！

この日はほかにも、“平成のバラエティー女王”ベッキーがチューリップの街、富山県砺波市で相席旅。大はしゃぎした砺波チューリップ公園で発覚したベッキーの疑惑とは！？

©ABCテレビ

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。30日（火）は、よる11時10分放送。TVerでも無料配信。

©ABCテレビ