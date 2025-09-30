阪神の岩崎優投手（３４）が２９日、甲子園で練習を行い、原口文仁内野手（３３）の現役引退発表を受けて“努力の男”ぶりを語った。同い年のグループラインで２８日の夜に報告を受け、「最初驚いたのと、さみしさみたいなものはもちろんありますよね…」と感慨にふけった。

「思い出ねえ。いっぱいあるけど…。病気と闘っていた時もあったし、復帰して、力をもらうこともあったし。その努力。ひたむきに。それが印象深いですね」。ともに過ごした１２年間。一番の“記憶”は奮闘し続ける姿だった。大腸がんを克服して１軍に復帰した姿は岩崎にとっても大きな力となった。

度々食事に行く仲だが、「内に秘めたものもありながら、ときにはそれを表に出して。気持ちが強い選手。後輩とかに見せる姿勢も、やっぱり感じるものがある」と一目置く選手でもあった。

「まだ話したりはしてないけど、これからそういう時間をつくろうという話はしました」と岩崎。別れの季節も１２回目を迎える。「（野球を）続けたくてもできない人がいる。そういうことをかみしめながらやらなきゃいけないと思う」。原口の思いも胸に、戦い続けていく。