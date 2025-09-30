阪神は２９日、原口文仁内野手（３３）が今季限りで現役を引退することを発表した。近日中に引退会見を開く。原口は２９日の早朝にＸで「ご報告」と称して周囲への感謝の思いをつづった文章を投稿。帝京高から２００９年度ドラフト６位で入団した最年長者が、１６年間の現役生活に別れを告げて次のステージへ進む。

まだ日も昇っていない２９日の５時１分。原口がＸを通じて引退を伝えた。文面には原口らしい丁寧かつシンプルな言葉が詰まっていた。

「今シーズンをもって現役を引退します。支えてくださったファンの皆様、球団、仲間、家族に心から感謝します。応援、ありがとうございました」

１６年間、紆余（うよ）曲折があったプロ野球生活。最初につづったのはたくさんの人への感謝だった。今後については「次のステージで、野球と社会に恩返ししていきます」と前向きな言葉を並べた。勝負強い打撃でチームに貢献してきた野球はもちろん、１９年１月に公表した大腸がんを乗り越え、再び１軍の舞台に戻ってきた“代打の神様”。次のステージでも多くのファンから応援されることは間違いない。

「まだまだ戦いは続きますので引き続き応援よろしくお願いいたします！」。シーズン中のチームを思った文章で、Ｘでの報告を締めた。ここまで通算５６３試合の出場で打率・２６９、２９本塁打、１５２打点。原口の引退宣言を受けて、Ｘではトレンド入りするなど大きな反響を呼んだ。その後、正式に球団からもリリース。近日中に現役引退発表会見を開くことが伝えられた。

昨オフは国内ＦＡ権を行使し、残留を決めた。今季は１５試合で打率・０６７。開幕１軍も代打として結果を残せず、２軍暮らしが続く苦しい１年を過ごした。そんな中でもチームの年長者として、ひたむきに努力し続ける背中を後輩に見せてきた。２３年のリーグ優勝、日本一にも貢献したが、２年ぶりの優勝の輪に加わることができなかった今季。“第二の人生”を歩むことを決意した。