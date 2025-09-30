

回転ずし業界で、いち早くオールオーダー制を採用したのが『魚べい』ブランドだ（写真：筆者撮影）

【写真】魚べいのお寿司はこんな感じ。サイドメニューやフェア商品を含め、計7点で会計は1370円

回転ずしチェーンといえば、売上高と店舗数ともに、4強（スシロー・くら寿司・はま寿司・かっぱ寿司）の構図がここ15年近く定着している。

その最中、着実に業績を上げているのが、業界5位の株式会社Genki Global Dining Concepts（旧・元気寿司株式会社）だ。

1968年創業、回転ずしチェーンのパイオニアに近い存在として発展した元気寿司は、1990年代に覇権を握りかけた時代もあった。その後2000年以降は大手4社に後塵を拝するものの、2023年・2024年と過去最高の増収増益を更新。2025年10月には元気寿司ブランドとして約15年ぶりに新店舗を構える。

前編記事『30年前は大繁盛、現在は全国に8店舗の「元気寿司」。衰退の背景にあった“回転ずしのファミレス化”と”デフレの波”』では、元気寿司ブランドが100店舗超→8店舗までに衰退した背景を探ったなか、後編では一周回って復権の兆しを見せる現状や、久々に新店舗を構える勝算に迫る。

タッチパネル式で注文を行い、バックヤードで作られたすしが、レーンを流れて卓に到着するーー。

コロナ禍の衛生観念の高まりや、2023年に発覚した「寿司ペロ騒動」の不祥事が重なり、現在多くの回転ずしチェーンはオーダー制に切り替わっている。回転レーンに流れるすしネタを直接取る、従来の原風景は過去の産物になりつつある。

そんななか業界で、いち早くオールオーダー制を採用して、社を業績回復に導いたのが『魚べい』ブランドだ。一見、注文方法が変わっただけで、大した違いは生まれないように思えるが、なぜ業績回復に直結したのか。



『魚べい 吉祥寺店』の外観（写真：筆者撮影）

2011年の東日本大震災が転機に

いまから時計の針を戻すこと四半世紀ほど。デフレが顕著に進んだ2000年前後は、スシローやかっぱ寿司などの大手チェーンが、全皿90〜100円均一のレンジで熾烈な価格競争を敷いていた時代だった。

こうした波に後れを見せていたのが、当時社の旗艦ブランドに位置していた『元気寿司』だった。同ブランドでも1皿100円のメニューは多数揃えていたものの、150〜200円の皿も用意していたことで、相対的に他社より割高な印象が拭えなかった。

そこで元気寿司株式会社（現株式会社Genki Global Dining Concepts）は1999年、他社に追随するように、100円均一業態のブランド『すしおんど』を立ち上げる。

以降、国内全ブランドで196店舗まで着々と展開を続けたものの、水面下では陰りを見せていた。先駆けて発展した大手ブランドに知名度で劣り、寿司のクオリティーが突出しているわけでもない。個性に欠ける後発ブランドは、二番煎じなイメージを払拭できず、先行きが不透明になる。

運営元の連結売上高を見れば、2008年3月期の287億円から、2009年3月期の273億円、2010年3月期の250億円、2011年3月期の225億円と減収の一途を辿った。

しかし、袋小路だった2011年に転機が訪れる。それが同年3月に発生した東日本大震災だった。当時、栃木県を本社に置いていた運営元は、東北や北関東を中心に店舗展開を続けていたこともあり、多くの店舗が計画停電や節電の煽りを受けた。

ここ数年の減収に、さらなる拍車がかかってしまうーー。本部は頭を抱えながらも、ベルトコンベア式のレーンを稼働させず、試験的にすべて注文式での営業に踏み切った。

オールオーダー制以降は毎年増収へ

すると意外にも、来店客からの不満は少なかったという。Genki Global Dining Conceptsコーポレート本部の大塚蒼氏が、当時を振り返る。

「オールオーダー制に切り替えた当初は、お客様からご意見をいただく機会もありましたが、新しい注文方式はすぐに浸透していきました。それ以前のお客様調査を見ても、レーンから流れる寿司を取るより、注文するお客様の割合が圧倒的に高いことが判明し、それであればすべて注文式にした方が他社との差別化につながるのではないかーー。

そう考えて2012年に、オールオーダー制の第1号店を開業。厨房と客席をつなぐ高速レーンを2段設置することで、より迅速に注文を捌く体制を構築しました」



『魚べい 吉祥寺店』の内観（写真：筆者撮影）

一見、回転ずしといえば、レーンに流れる様々なすしを見繕い、好きなネタを頼むのが醍醐味として定着しているように映る。その一方で、来店客の購買行動を紐解いてみると、注文して品質が担保された食事を楽しみたい需要は底堅かった。この盲点をいち早く突いたのが魚べいだったわけだ。

事業者側としても、オールオーダー制はメリットが目白押しだった。提供までの時間短縮による品質担保に加え、注文履歴から販促データを取得することで、最適な仕入れや廃棄削減も実現した。

同様に、現場で働く従業員としても労働環境改善に直結した。従来の回転レーンにすしネタを流しつつ、注文を捌く二刀流のオペレーションは、ピーク時に支障をきたすことも多々あった。注文対応に追われることで、回転レーンに流す総数が減り、客から「すしが流れていない」と本末転倒なクレームも舞い込んだ。

「他にも、回転レーンにすしを流していた当時は、その時々の旬のネタを多めに投入したり、廃棄になりそうなネタを値引きしたり、土日はお子様に人気のネタを多めに流したりなど、臨機応変なオペレーションを求められていた。

それがオールオーダー制に切り替わり、POSデータを取得できたことで、仕入れの精度が向上し、新鮮なネタを出来立てで提供できるようになり、魚べいブランドの一番の強みにつながっている」（大塚氏）

いわば旧態のシステムを敷いていた当時、回転ずしはチェーン店でありながら、“小売の側面”も担っていた。閉店間際に惣菜を値引きするスーパーや、不定期でホットスナックを告知するコンビニのように、マニュアルだけでは徹底できない対応を求められる場面が多々あった。それがオールオーダー制に刷新されることで、一定の業務効率化を実現したと言える。

顧客の満足度向上、現場の業務効率化、運営元の収益性改善ーー。

三方良しのオールオーダー制に活路を見出した元気寿司株式会社は、旧ブランドからの業態転換を進めV字回復を見せる。リブランディング以降の連結売上高を見ると、谷間となった2011年3月期の225億円から、2012年3月期の232億円、2013年3月期の246億円とコロナ禍に突入するまで毎年増収を続け、2020年3月期には434億円にまで成長を遂げた。



魚べいで注文したメニュー。サイドメニューやフェア商品を含め、計7点で会計は1370円（写真：筆者撮影）



魚べいの『大切りまぐろ（140円）』（写真：筆者撮影）



魚べいの『雪国まいたけの天ぷら（220円）』（写真：筆者撮影）

海外進出の第一人者に

魚べいが躍進を見せる一方で、影を潜めていったのが、1968年の創業時から長らく社を支えた『元気寿司』ブランドだった。最盛期の1990年代後半は120〜130店舗にまで規模を拡大したものの、前述の通りすしおんどや魚べいへの業態転換が進み、2025年9月末時点では8店舗までに縮小した。

しかし、冒頭で述べた通り、元気寿司は2025年10月10日に新店を構える（正確には魚べいブランドとの融合店）。JR上野駅から徒歩3分の一等地に、およそ15年ぶりに大型店を立ち上げ、さらなる成長ドライバーとして期待を寄せる。

とはいえ、なぜ今さら元気寿司を出店するのかーー。その背景を探るため、1990年代まで時を戻したい。

当時、国内で躍進を見せていた元気寿司は、海外への展開を視野に入れる。1992年にハワイに子会社を立ち上げ、その後1993年にハワイで第1号店を、翌年以降はシンガポールや香港にも拠点を広げた。国内で大手チェーン店がしのぎを削る最中、元気寿司が海外進出の第一人者であることは意外と知られていない。

「当時、創業者はアメリカの本土進出を見据え、まずは手前のハワイに目をつけたと聞いています。ちょうど90年代は、日本人がハワイに行くブームが勃興していたうえ、現地でも海鮮や生魚を食べる文化が根付いており、親和性が高いと踏んでいたそうです。

そこで回転レーン式のスタイルを持ち込んだところ、当時は廻るすしが新鮮に映り、現地住民の心を掴む形に。業績が上がった結果、ハワイを訪れた別国のオーナーからフランチャイズ契約をしたいとお声がけを多々いただき、規模を拡大していく運びとなりました」（大塚氏）

その後も海外展開は着実に進み、現時点（2025年9月末）では240店舗以上を展開。国内の全ブランドを合わせた総店舗数200弱より多く出店している。

いまや他チェーン店も海外進出に躍起となるものの、元気寿司が先行者利益を受けた側面は大きい。くら寿司が2009年、スシローが2011年、はま寿司が2014年に初進出した流れを考えれば尚更だ。大塚氏は「海外進出してから30年以上が経ち、元気寿司は現地住民から老舗チェーンとして定着。若い世代の中には自国のローカル店として誤認している方もいるほど」と語る。

海外展開が成功したがゆえのジレンマ

こうしてGenki Global Dining Conceptsは、いつしか「国内では魚べい・海外では元気寿司」の二軸で、収益を確立していくようになる。

ここでようやく、元気寿司の新店舗（魚べいとの融合店）へと話がつながる。2010年前後から長らく、国内では魚べいを展開し続けることで、元気寿司の知名度は希薄になっていった。その一方で、海外では元気寿司での展開を続けていたため、魚べいの知名度はほぼない状況だった。

運営元が同じにもかかわらず、国内外で展開するブランドが異なることで、屋号の認知を統一できないーー。こうした状況は客層の取りこぼしにつながっていた。

昨今はインバウンド需要が顕著ななか、訪日客が国内を訪れても、元気寿司が郊外に8店舗しかない状況では流入が期待できない。ただ、魚べいに注力し続けている国内では、元気寿司ブランドの知名度が低いため、今さら新規出店しても客足が定着するか不透明だ。

いわばインバウンド需要を狙って元気寿司を出したいものの、国内の客層を考えると出店も現実的ではない、どこかジレンマを抱える悪循環に陥っていた。

そこで改めて、「元気寿司と魚べいの融合店」という形で、双方のブランド認知を底上げしようと考えたわけだ。屋号を『GENKI SUSHI×魚べい』と掲げ、グローバル旗艦店としてJR上野駅徒歩3分の一等地に暖簾を構える。そうすれば国内外の客が循環し、ひいては海外のフランチャイジーとの関係も強固になると青写真を描く。

「実は2010年代半ばから、元気寿司として展開してきた海外の店舗も、実質的に魚べいと同じ“回転しない”スタイルを踏襲し始めている。1990年代当初は、回転レーンで流れるスタイルが新鮮だったものの、いまや台湾発の『すしエクスプレス』をはじめ国内外の各社が参入して、そうした光景はマンネリ化してきた。

そこで、特急レーンで厨房からすしを運ぶスタイルに業態変更したところ、思いのほか現地の方々から好反応を得られた。新幹線の模型に乗った皿が運ばれる光景に、エンターテインメント性を感じてもらえたことも、いま改めて融合店の開業に踏み切る後押しとなった」（大塚氏）



厨房から卓を結ぶ高速レーンが2段体制になっている（写真：筆者撮影）



高速レーンで注文が到着（写真：筆者撮影）

2025年3月期の営業利益は前期比38.1％増に

加えて、メニュー構成も、融合店らしいラインナップを敷く。国内で展開するレギュラー商品に加え、フェアメニューのような形式で、各国で流行りのすしネタを展開していく予定だ。

各国の人気メニューを挙げると、ハワイではポキをアレンジした軍艦寿司、ハワイアンテイストのスパイシーツナ。東南アジアではサーモンをマヨネーズや多彩なソースで炙った寿司や、パクチーを添えたエスニックテイストが好まれている。

さらに、カリフォルニアロールといったロール系など、日本人にも親しみやすく、各国で安定した需要を持つ商品を月替わりで導入することで、国内外双方の顧客層を取り込んでいく方針だ。

「当社の強みは、長きにわたり海外に展開してきた点です。いまでは他社も海外展開に躍起ですが、出店している国数で言えば我々が1位。元気寿司という海外での認知度に加え、これまでの知見を活かした商品構成を押し出していく」（大塚氏）

今後は、10月の融合店の状況を鑑みつつ、魚べいと二軸での展開を視野に入れると明かすGenki Global Dining Concepts。

ここ数年は魚べいブランドも、人気テレビ番組『ジョブチューン』などのメディア露出や、売価を適正に押し上げたことで、過去最高の増収増益を更新。2025年3月期は、売上総利益が402億2200万円と前期比10.5％増、営業利益は67億9200万円と前期比38.1％増に着地した。「国内の足元の勢いに乗り、『GENKI SUSHI×魚べい』を成功させたい」（大塚氏）と更なる飛躍を見込む。

振り返れば、かつて1960年代後半に、国内で回転ずしチェーンの黎明期を牽引した元気寿司。そこから2000年前後を境に、競合の台頭により国内では魚べいへ業態展開を進めたものの、海外では元気寿司としての種を蒔き続けた。そして創業から半世紀以上、いま改めて国内外で定着したブランドを融合させてシナジーを発揮させる。

国内ではレガシーとなりつつ、海外では定番ブランドへ成長を遂げた元気寿司。その変遷を辿ると、回転ずしは廻らない光景が主流となったものの、常に時代の歯車は回り続けている。

（佐藤 隼秀 ： ライター）