「128か国でも出られない」2030年W杯の“64か国拡大案”に中国メディアは高揚感も…辛辣意見が噴出「出場しても恥をかくだけ」
FIFA（国際サッカー連盟）は、100周年の記念大会となる2030年のワールドカップで、出場枠を26年の48か国から64か国に拡大する案を検討しているようだ。米『ESPN』や英『BBC』などの大手メディアが伝えている。
この報道に、期待感を露わにしたのが中国メディアだ。中国代表は2002年を最後に本大会へ出場できていないからだ。
『捜狐』は「30年のワールドカップが64チームに拡大された場合、アジアの出場枠は（現行の8.5枠から）12.5枠へと増加する可能性がある。これは中国代表にとって非常に心強いニュースであり、予選突破の可能性を大きく高めるだろう」と報じた。
だが、中国のFIFAランキング94位で、アジア内は14位。海外でプレーする選手も不在で、国民の期待は決して高くないようだ。
韓国メディア『SPOTV NEWS』は「『128か国に増やしても中国は出られない！』『恥ずかしいだけだから参加しないで』ワールドカップ64か国拡大案に冷たい反応続出」と見出しを打ち、次のような声を紹介している。
「64か国に増えても中国は出られないだろう」
「恥をかくだけだから出場しないで」
「たとえ128チームに増やしても、中国には関係ない」
「FIFAは中国のためにできる限りのことをした」
果たして、１大会限定の64か国案は採用されるのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
