こんなの欲しかった！【大人のしまむら】40・50代に全力でおすすめ！「新作アイテム」

本格的な秋に向けて服を新調したい……そんな40・50代の大人女性におすすめしたいのが、【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】から新しく登場されているアイテムたち。今回は9月発売の新作アイテムを厳選してピックアップ！ まだ暑さの残る今から取り入れやすいアイテムや、秋本番に大活躍しそうなアイテムが豊富に登場。ぜひ参考にしてみて。

ワイドパンツに飽きてきた人におすすめ

【しまむら】「コクーンパンツ」\2,420（税込）

ワイドパンツに飽きてきた、マンネリ化してきたという人におすすめしたいのが、トレンド感のあるコクーンシルエットのパンツ。腰から脚にかけてはカービィなシルエットですが、裾にかけてスリムになっているので、下半身をカバーしつつワイドパンツよりもすっきりとした印象に。綿麻素材なので、日中はまだ暑さもある今の時期からさらっと穿きこなせそう。上品な千鳥柄で、いつものコーデにぐっと秋らしさもオンしてくれます。

ニットベストでコーデを秋へとシフト

【しまむら】「ニットベスト」\1,969（税込）

夏のコーデに合わせるだけでも秋らしいスタイルになるニットベスト。ほどよくゆとりのあるシルエットなので、写真ではブラウスと合わせているなど、様々なトップスとのレイヤードを楽しみたい1枚です。シックな雰囲気のダークグレーとハリのあるミラノリブ編みで、カジュアルなアイテムと合わせても上品な印象に。トップスをきれいめにまとめている分、ボトムスにスウェットパンツを合わせるのが今年の気分。

きれいめパーカーは何枚でも欲しい

【しまむら】「プルパーカー」\1,969（税込）

休日にヘビロテしたいパーカーは、ほどよくハリがある素材とリボンのような太めのコードで、きれいめに着こなしやすいものをチョイスして。前後差のある丈でさりげなくお尻まわりもカバーしてくれるので、ジムやちょっとしたお買い物シーンでも大活躍の予感。秋らしいチェック柄のボトムスやプリーツスカートを合わせると、大人のきれいめカジュアルコーデに仕上がります。

高級感のあるトートバッグでカジュアルコーデを格上げ

【しまむら】「倉敷帆布トートバッグ」\2,970（税込）

いつものラフなスタイルをより洗練された雰囲気に見せてくれそうな、倉敷帆布を使用した高級感のあるトートバッグ。レザー風のハンドルがアクセントになり、大人のカジュアルスタイルにこなれ感をプラス。サイズは「縦22 × 横23 × マチ13cm」（公式Instagramより）と、少しコンパクトながら貴重品や化粧ポーチなどをしっかりと収納できそう。ショルダーストラップ付きなので、シーンに合わせて使い分けしてみて。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Momo.S