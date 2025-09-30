開幕週の土曜東京5R新馬戦（芝1800メートル）でデビュー予定のウインターアヘッド（牡＝小島、父ミッキーグローリー）。母はキタノリツメイ。半姉は23年フェアリーSなど重賞2勝のキタウイング、キタノクニカラと、いずれも小島茂之厩舎から勝ち上がっているゆかりの血統だ。

470キロ前後の好馬体で「食いしん坊です」と担当する諏訪間努厩務員。「基本おとなしいけど、時折お姉さんたちと似てキュッとした目つきをする時があります。一生懸命走ってくれそう。まずは1勝ですが、馬名の由来の通り“冬に向けて”良くなってくれれば」と愛馬の成長を見守る。

順調に乗り込まれ、1週前追い切りは姉たちの手綱も取った杉原誠人を背にWコースで6F85秒8〜1F12秒8（馬なり）。2馬身追走した僚馬（2歳新馬）を外から捉えて先着した。

小島師は「杉原は“悪くないですよ”と言っていたし、まだ軸ができていないからまだまだだけど、素材としては悪くないなあと思います。お姉ちゃんたちは短めから使っているけど、この子は走りがゆったりしているので、千四は現時点では忙しいかなという判断。キタウイングは重賞を2つも勝ってくれたし、ゆくゆくはそうなってもらいたいですね」と期待。“実りの冬”に向けて、いざ出発する。