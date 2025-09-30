氷川きよし（48）の3年ぶりとなる冠レギュラーラジオ「氷川きよし〜KII NIGHT〜」（水曜後8・05）が、来月1日から放送開始となる。このほど、初回収録が行われた。「この番組を通じ、いろいろな人や事に光を当て、若い人たちにも、自分が送れるメッセージを伝えていきたい」と意気込んでいる。

デビュー直後の2000年10月から活動休止期間に入るまでの22年間、同局番組のパーソナリティーを務めていた。3年ぶりの復帰は同局の小宅世人アナウンサーら若いスタッフと番組を作るという。「『限界突破×サバイバー』は、若い人たちがつぶやいてくれたことも大きな力となって、代表曲にしてくれたと思っているので、これからもその発信力を参考にしたり、若い人たちの意見や考え方も聞いて、自分の刺激にしていきたい」と気持ちを新たに。さらに「自分のこれまでの経験を活かして、届けられるメッセージを送りたい。自分と違う世代の方とご一緒できるのは、ものすごく学びや充実感があります」とした。

3年ぶりの冠レギュラーラジオ。ラジオの魅力について「音だけの世界で広がる“想像”や、声がくれる“安心感”」と答える。「車の移動中などに聴くことが多いんですが、そういう時にホッとします。ラジオのおしゃべりを聴いていると、なんかこう、焦る気持ちが落ち着いたり、穏やかな気持ちになれたりします」と語った。

最後にリスナーに向けて「この番組を“ホーム”にしたいですね。一番居心地がいい、帰ってくる場所。それに、テレビやコンサートともまた違う、いろんなことを話せて、いろんな情報を皆さんにお届けできる最先端の場所にしたい、と思います！」と決意した。