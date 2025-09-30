◇滋賀国民スポーツ大会高校野球部の部（2025年9月29日）

高校野球の公式戦で初めて7回制が採用され、1回戦4試合が行われた。日本高野連は、7回制の導入可否について今年中に結論を出す方針で議論を重ねている。その検討資料の一つとなる今大会で采配を振り、甲子園大会での優勝経験がある監督3人が、7回制ならではの戦術や戦い方の変化を見通した。

開幕日の平均試合時間は1時間34分で、夏の甲子園より36分短縮された。熱中症対策に直結する時間短縮に加え、戦術にも影響が及んだ。

5回終了時に劣勢だったチームは全敗。7回制の中学軟式野球で指導経験がある仙台育英（宮城）の須江航監督は「前半の布石の扉が開く前に終わる可能性がある。アグレッシブに攻撃すべき」と先手必勝をポイントに挙げた。山梨学院の吉田洸二監督は「先制が凄く有利に働く」と同調し「1打席でも多く打たせたい」と長距離砲の菰田陽生（2年）を2番に置いた。

完投した2投手の球数は仙台育英の吉川陽大（3年）が103球、尽誠学園（香川）の広瀬賢汰（3年）が102球。須江監督は「メドの100球で投げ切れた」と継投策の予定を変更。沖縄尚学の比嘉公也監督は「大黒柱がいれば公立でも勝ち上がれる。トーナメントは面白くなる」と思い描いた。

出場校にはアンケートが実施され、7回制導入可否の参考資料とする。日本高野連の井本亘事務局長は「（軟式の部も含めた）16校がどう感じたか」と言及した。（河合 洋介）