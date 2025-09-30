なにわ男子の藤原丈一郎と女優の本田望結がこのほど、都内でテレビ朝日系ドラマ「すべての恋が終わるとしても」（来月12日スタート、日曜後10・15）の制作発表に出席した。

絵が物語の重要なポイントとなっていることにちなみ、今までの人生で出合った宝物のような記憶の絵を披露。本田はかわいらしいカッパの絵を描き「私、カッパに驚かされたことがあって、忘れられない記憶で」と明かした。

続けて「でも実際よく見てみると、藤原丈一郎さんだった」とまさかの告白。キャストや報道陣が困惑する中、藤原は「それだけ言ったら俺、ただの変態やん！」とツッコんだ。

実はドッキリ番組で以前共演しており「僕がカッパの格好して池から出てきて驚かすっていうドッキリで、ターゲットが本田さんだった」と弁明。「だから皆さん（とのあいさつは）“この前、どうもありがとうございました”なんだけど、（本田とは）“この前カッパありがとうございました”ってよくわかんないあいさつだった」と話して会場の笑いを誘った。

140字でさまざまな恋愛模様を描いた冬野夜空氏の超短編集が原作。高校の卒業式の日に付き合い始めた同級生2人が主人公で、「忘れられない恋」がテーマの切ないラブストーリーとなっている。