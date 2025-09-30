ＳＮＳの普及で、言葉の使い方が変化してきたと感じている人は多いようだ。

不用意な言葉遣いが思わぬ誤解を生むことある。日頃から言葉を大切に使うように心がけたい。

文化庁が全国の１６歳以上を対象に実施した２０２４年度「国語に関する世論調査」の結果が公表された。社会での言葉の使い方に、ＳＮＳの影響が「あると思う」と答えた人は８９％に上った。

どのような影響があるかについては「略語」や「短い言葉でのやりとり」が増えると答えた人が多かった。実際、ＳＮＳ上では「お疲れさま」を「乙（おつ）」と略したり、泣きたい気持ちを「ぴえん」と表現したりする。

相手によっては意味が通じないことがある。失礼だと思われ、感情を害するかもしれない。言葉や表現は、時と場所を選び、十分に吟味して使うのが望ましい。

一方、ＳＮＳを中心に使われた結果、社会に少しずつ浸透してきた言葉もある。

「自宅にある固定電話」という意味で「家電（いえでん）」と言う人は今回５２％に上った。「写真に写すときなどにきれいでおしゃれに見える」という意味で「映（ば）える」という言葉を使う人も５０％に及んだ。

ただ、「インターネットの有料サービスを利用する」という意味で「課金する」という言い方をする人が４６％もいた。本来なら、利用者は「課金される」側なので、受け手によっては誤用だと感じることもあるはずだ。

言葉は時代とともに変化する。意思疎通ができていれば、一概に否定すべきではないのだろう。

ただ、これが日本語の乱れにつながるのは好ましくない。新しい言葉は、正しい日本語を理解したうえで使うようにしたい。

日頃から言語感覚を養うには、本を読み、様々な表現に触れることが有効だ。だが、最近は読書離れが危機的な状況にある。

前年の調査では１か月に１冊も本を読まない人が６３％に上った。情報機器の使用に時間を取られ、読書量が減った人が多かった。

日本語は語彙（ごい）が豊かだ。時にはスマホを置いて、本を読み、異世代の人とも交流して、その一端に触れてみてはどうだろう。

今回の調査では、若い世代を中心に、メッセージ送信などのやり取りが面倒に感じるといった「ＳＮＳ疲れ」もうかがえた。

「すぐに返信しなければ」と追い立てられるのではなく、一呼吸置いて、じっくり考え、丁寧に言葉を選ぶことが大切だ。