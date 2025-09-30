「札幌大球」の模型（下）に通常のキャベツをのせて抱える日原康貴さん＝2025年8月、札幌市

札幌伝統野菜の巨大キャベツを後世に残したい―。通常のキャベツの10倍ほどの重さに育つ「札幌大球（たいきゅう）」は、かつて道内で広く栽培され道民の食を支えてきた。近年は大きさが作業の負担になり、高齢化も相まって生産者は数戸に減少。市民有志や地元農協が「札幌の食文化に欠かせない地域の宝を守りたい」と普及に取り組む。（共同通信＝篠崎真希）

「明治からつないできたものをなるべく長く残したい」。食品メーカーや大学教員などでつくる「札幌大球応援隊」の隊長で食品PR会社社員の日原康貴（ひはら・やすたか）さん（61）は、秋の収穫期を前に青々とした大きな葉が広がる畑に目を細める。札幌大球は大きいもので重さ20キロ、直径50センチに育ち、北海道の郷土料理ニシン漬けに欠かせない。厚い葉は甘みがあって柔らかく、サラダでも炒めてもおいしい。

応援隊などによると、明治時代に北海道開拓使が米国から種を輸入し、品種を掛け合わせて生まれた。大きいため外側が凍っても内側に食べられる部分が多く残り、冬の貴重な食材だった。最盛期の1930年代には道内約千ヘクタールで栽培されたが、農家の作業負担が大きく、漬物を作る家庭が少なくなって需要も減り、生産者は札幌近郊で数戸までになった。

2015年、応援隊は出資を募り、漬物が届くオーナー制度を始めた。現在は丸ごと1球の受け取りも選べるように。1口5千円で、例年申し込みは300口前後だったが、今年は札幌市内の生産者が1戸になったことが知られると、11月の締め切りを前に既に約370口集まった。日原隊長は「活動をきっかけに農家の減少や食の問題に関心を持ってほしい」と語る。

JAさっぽろもスープカレー店や料理研究家と札幌大球の商品開発に取り組む。JAの担当者は「伝統野菜の価値を高め、おいしいという声を届けることが生産者のやりがいにつながる」と力を込める。