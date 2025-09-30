２１日に閉幕した陸上世界選手権で、やり投げ選手が履いていたスパイクを見ると、左足は足首付近まで包むハイカット、右足はローカットという左右非対称のデザインだった。

予選敗退し、復活を期すパリ五輪女王の北口榛花（２７）（ＪＡＬ）もその一人。男女を通じて世界中で主流となっているこの形は４０年前、日本のレジェンドの発案で生まれた。

左右で異なる理由は、長い助走をつける種目特性にある。北口のように右利きの選手は、助走の最後に左足で地面をたたくように踏んで急停止し、スピードに乗って得た力をやりに伝える。この左足は「ブロック足」と呼ばれ、しっかり踏ん張れるかどうかが飛距離を決めるポイント。その足首を固定するために片方だけがハイカットになっているというわけだ。

生みの親は、男子やり投げ日本記録保持者の溝口和洋さん（６３）。五輪には１９８４年ロサンゼルス大会、８８年ソウル大会と２大会連続で出場。８９年に米国の大会で当時の世界歴代２位に相当する８７メートル６０の日本記録をマークし、「世界のミゾグチ」と呼ばれた第一人者だ。

溝口さんは世界で戦っていた８３年頃、「ブロック足がもっと固まれば（助走から）止まることができる」と考えた。当時は左右非対称の市販品が存在せず、左はハイカット、右はローカットの違うスパイクを組み合わせて使ったという。その後、サポートを受けていたミズノに開発を提案。よりグリップが利くように、ピンの全体的な配置をかかと寄りにするなど細部まで助言し、商品化を支えた。

「国際大会で履いたら、すぐに世界中の選手がまねするようになった」と溝口さん。他メーカーも追随してやり投げ界のスタンダードとなり、近年は左右で色を変えてファッション性を楽しむ選手も増えている。ミズノの担当者は「ピンの配置を含め、溝口さんが履いていたスパイクは今も定番品のベースになっている」と話す。（後藤静華）