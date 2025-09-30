WEST．霤朕鰺機36）が、男子ゴルフツアーACN選手権（11月6日開幕、兵庫・三木GC）の大会アンバサダーに就任した。大会を中継するカンテレが29日、発表した。

昨年はテレビ中継アンバサダーだった霤弔大会アンバサダーに昇格。昨年に続き、大会第2日、第3日にはコメンタリー（ゲスト解説）や選手へのインタビュアーも務める。

霤弔蓮嶌鯒は中継アンバサダーを担当させていただきましたが、今年は大会アンバサダーという大役を仰せつかり、とても光栄です。当日は、もしかすると選手の皆さま以上に緊張してしまうかもしれませんが、その緊張も楽しみながら精いっぱい務めさせていただきます。ゴルフの魅力、そして選手の皆さまの素晴らしさを、少しでも多くの方にお伝えできるよう頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします」と意気込んだ。

また、日刊スポーツ評論家の鳥谷敬氏（44）が3年連続ラウンドリポーターとして出演する。

同大会は1969年にダンロップゴルフトーナメントとしてスタートし、三菱ギャラントーナメント、ダイヤモンドカップなどと名称を変えながら50回以上開催。23年からACN選手権として生まれ変わった。

同局では、第2日（7日深夜1時15分）を関西ローカルで、第3日（8日午後2時35分）と最終日（9日午後4時5分）はフジテレビ系で全国放送する