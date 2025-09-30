「イオン藤沢店」が入っている湘南ライフタウンショッピングセンター＝１８日、藤沢市大庭

藤沢市西部の「湘南ライフタウン」地区で４０年以上にわたり地域住民の買い物を支えたスーパー「イオン藤沢店」（同市大庭）が２０２６年１月末で休業し、建て替える方針であることが２９日、分かった。建物の老朽化に加え、新たな商業施設の開業計画があることが主な理由。イオンと同じ施設内の隣のフロアに鮮魚店や衣料品店などが並ぶ「ライフピア専門店」の大半の店舗は１１月末に営業を終了する。

イオン藤沢店（開業時はジャスコ藤沢店）と地元の中小業者で構成された協同組合が運営するライフピア専門店は、１９８４年に商業施設「湘南ライフタウンショッピングセンター」内にオープン。７０年代に開発されたニュータウン「湘南ライフタウン」内の初めての大型商業施設として、多くの住民に親しまれてきた。

地下１階地上３階建てで、現在は核店舗であるイオンが１、２階で食品や日用品を販売。隣のフロアでは飲食店や青果店、衣料品店など約３０の専門店が営業している。

イオン藤沢店を運営する「イオンリテール」（千葉県）によると、開業から４０年以上が経過して建物の老朽化が進み、地域の高齢化などに伴って買い物ニーズも変化しつつあることから建て替えを決めたという。

同店は２６年１月末に休業し、建て替え後に新たな商業施設を開業する方針。同社の担当者は神奈川新聞社の取材に「ライフスタイルに対応した新たな商業施設をオープンするには今の建物では十分に対応できない」と説明している。休業後の買い物困難者への対策として、来春をめどに地域を巡回する移動販売を行う方針を示している。

こうした中、ライフピア専門店の運営組合も今年７月に１１月末での解散を発表。２６年１月までに全店の営業を終了する。同組合の関係者は閉業の理由について、建物の老朽化や後継者不足、売り上げの低迷を挙げている。