3,000円以下で買えちゃうの？！【ワークマン】40・50代が持ちたい「便利バッグ」

40・50代のバッグ選び、おしゃれなデザインも高い機能性も諦めたくない！ という人は【ワークマン】に注目してみて。収納ポケットが充実したものや、雨の日も使いやすい撥水加工が施されたものなど、ワークマンらしい機能性に優れたバッグが豊富に揃っています。今回はその中でも、税込3,000円以下で購入できるリーズナブルなアイテムをご紹介します。

ポケットが充実した収納上手になれるトート

【ワークマン】「スプリットトートバッグ」\2,900（税込）

旅行や出張などで重宝しそうな、荷物を整理整頓しやすいトートバッグ。一目で取り出したい荷物が見つけられるメッシュ素材のポケットや、ノートPCをしまえるポケットなど、さまざまな種類のポケットがついています。ファスナーを閉じて蓋をすれば中身が飛び出さないのも安心。公式HPによれば、「ファスナーを閉めないときは、内ポケットとしても使用可能」とのことです。

日常使いに便利なキャンバストート

【ワークマン】「キャンバストートM」\1,280（税込）

日常使いにも使いやすいサイズのトートバッグ。公式HPで「キャンバス地なので、しわが目立たない」とあるように、長くきれいな見た目を保てそうです。ノートやメモ帳、財布などが入るので、お仕事バッグにするのもおすすめ。おしゃれさも確保されたツートンカラーで、アイボリーをベースにしたものが4種と、写真のブラックベースが1種の全5デザイン展開です。

セカンドバッグにもぴったりな折り畳みバッグ

【ワークマン】「折り畳める2WAY撥水ミニボストンバッグ」\2,300（税込）

ショルダーと手持ちの2WAYで使える自立式のミニボストン。「スクエアで小ぶりなサイズ感でも、500mlのペットボトルなどの荷物がしっかり入る」（公式HPより）うえ、マチもしっかりしているため、物が多いときでも便利に使えそう。コンパクトに折り畳めるので、サブバッグとして持ち歩くのもおすすめです。充実したポケットや撥水加工など、機能面もうれしいポイントが多数。

ポケットが11個！ 雨の日も安心なマザーズバッグ

【ワークマン】「高撥水マルチシートインマザーズ2WAYトートバッグ」\2,900（税込）

バッグの外側・内側合わせて全部で11個のポケットがついた、収納力の高いマザーズバッグ。底面には取り外しできるマルチシートがついていて、雨除けやレジャーシート替わりに使えます。こちらも高撥水加工が施されているので、雨が降る日にも頼れそう。仕切りポケットやサイドポケットなどで細かなものもわかりやすく収納できるので、小さなお子さんがいる人や荷物が多い人にもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W