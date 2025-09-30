女優の葵わかな（27）と俳優の神尾楓珠（26）のダブル主演作、ABC・テレビ朝日系連続ドラマ「すべての恋が終わるとしても」（10月12日開始）制作発表会見がこのほど行われた。

“忘れられない恋”をテーマにした物語で、原作は切ない恋のエピソードを140字でつづった同名短編集。葵と神尾が、美術をきっかけに距離を縮めた恋人を演じる。ほか、さまざまな関係性の男女が登場し、なにわ男子の藤原丈一郎（29）と女優の本田望結（21）が1歩を踏み出せない幼なじみ、俳優の山下幸輝（23）と大塚萌香（20）はとある秘密を抱える特別な関係の高校生、白洲迅（32）と市川由衣（39）は恋の酸いも甘いも知る社会人という大人の恋愛を描く。

主演の葵は「いろんな年代の出会いと別れと、そこから決まっていく生き方。きっとどんな世代の方が見ても、共感するキャラクターが見つかるお話になっていると思います」と呼びかけた。

神尾は「恋愛の終わりを描くのは難しいことではあるよなと思っていたんですけど、共感できる部分はたくさんあると思う。全キャラクターが魅力的なので最後まで見届けてもらえたら」と願った。