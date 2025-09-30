Ｆ１アルピーヌのエースで角田裕毅（レッドブル）の犒撒分瓩箸靴討發なじみのピエール・ガスリーを支えるパートナーが話題になっている。

米誌「ピープル」は、ガスリーの恋人を特集。「このＦ１ドライバーは、２０２２年にフランシスカ爛カ瓮札襯吋ぅ蕁Ε乾瓮垢箸慮鮑櫃離Ε錺気初めて浮上した。それ以来このポルトガル人モデルは、２２年のアブダビ・グランプリ（ＧＰ）や２３年のマイアミＧＰなど、数多くのＦ１イベントに参加している」と２人のアツアツぶりを紹介した。

ゴメスさんの経歴については「モデルとして活躍するだけでなく、インフルエンサーとしても活躍している。Ｃａｒｏｌｉｎａ Ｈｅｒｒｅｒａ、Ｈ＆Ｍ、ＮＩＶＥＡ、Ｎｅｓｐｒｅｓｓｏ、Ｄｙｓｏｎといったブランドとコラボレーションし、３６万人を超えるインスタグラムのフォロワーに向けてスポンサードコンテンツを発信している」とその人気ぶりを伝えた。

そして「彼女はガスリーの『幸運のお守り』」と指摘。「ゴメスは２３年のマイアミＧＰでガスリーを応援するためにマイアミを訪れ、指を交差させ赤いハートの絵文字を付けた自分とガスリーの写真をインスタグラムに投稿した。ガスリーはコメントの中で、彼女のことを『幸運のお守り』と呼んだ。彼は予選で５位、決勝では８位となった」。この年アルピーヌはシーズンを通して苦戦を強いられたが、ゴメスさんの現地応援があったレースは見事な好成績を収めたのだ。

２人のラブラブぶりはサーキット外でも脚光を浴びている。「２３年モナコＧＰを前に、ゴメスとガスリーはカップルとして初めてレッドカーペットに登場して注目を集めた。２人はカンヌ国際映画祭でプレミア上映に出席した」。さらに「彼女とガスリーは、２３年ウィンブルドンに登場した」とテニスの４大大会にもそろって現れて注目の的となった。

今季は獲得ポイントが角田と同じ２０ポイントで１６位と苦戦しているガスリー。終盤へ向けて奮起のカギはゴメスさんの存在になりそうだ。