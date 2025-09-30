解散したアイドルグループ、ＫＡＴ−ＴＵＮの元メンバー・中丸雄一（４２）が牋縁瓩料蠎蠅任△觸鬼文春で今月、連載をスタートさせ、注目されている。その反響は大きく、周囲から犒找瓩気譴觧態になった。

中丸は９月４日発売号の文春で、人気作家の東野圭吾氏らとともに連載をスタートさせた。昨年１月に元日本テレビの笹崎里菜アナウンサー（３３）との結婚を発表した新婚だったが、同８月に文春で女子大生との密会を報じられて謹慎。因縁の週刊誌での仕事はＳＮＳをザワつかせた。

連載のタイトルは「推して推されて」。自身に起こったことやそれに対する思いをつづったり、同じグループのメンバーだった亀梨和也のすごさを記したりしている。

その反響は大きく、他の芸能事務所側やテレビ局制作側から警戒されるようになった。

制作会社関係者は「中丸さん本人はノリノリで取り組んでいるかもしれませんが、他のタレントたちには若干、ビミョーな空気感があります。今後、中丸さんと共演するようなことがあれば犲録現場での自分（タレント）の様子も連載に書かれるのか、書かれるとしたらどんな内容になるのか瓩箸いΔ錣韻任后Ｃ羇櫃気鵑亙現佞肇襦璽箸できたので、犲分の情報がヘンな形で文春に伝わるのでは瓩箸癲そのため、共演を敬遠したいとする事務所関係者が散見されます」と話す。

民放関係者は「中丸さんが新たに連続ドラマやバラエティー番組への出演が決まれば、その情報を本人が文春にリークするのではと警戒しています。密会報道を受けた芳しくないイメージに加え、番組出演の情報管理を踏まえてもオファーには二の足を踏んでしまいます」と同調した。

文春は芸能界や政財界のスクープを連発し、「文春砲」としてその名をとどろかせてきたのは周知の通り。文春記者であれば、中丸のリークに頼らずとも情報収集できそうだが、事務所側や制作側にとって両者の爛灰薀椨瓩両弖發肋さくない。