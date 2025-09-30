経営不振の日産自動車が、サッカーＪ１の名門横浜Ｍの運営会社の株式売却を検討していることが判明。売却先に注目が集まっている。

日産は横浜Ｍの運営会社の株を約７５％保有して親会社にあたる。だが、経営の危機的状況を受けて、複数の企業に売却を打診しているという。

年内をめどに候補を絞り込むとみられるが、有力視されるのが２社だ。

「当然条件付きとなるが、プロ野球の球団を持ち、横浜という土地との親和性が高いＤｅＮＡは選択肢になるだろう」とあるＪクラブ関係者は指摘する。ＩＴ大手のＤｅＮＡはプロ野球の横浜ベイスターズを２０１１年オフに買収して球界に参入し、今では屈指の人気球団に。スポーツチームの経営にノウハウがあり、本業の経営も絶好調で資金力も豊富だ。ただ、２３年にＪ３相模原を買収しており、Ｊリーグでは２クラブを保有できないため、横浜Ｍ買収のためには相模原の売却が必要となる。

また、別の関係者は「ノジマではないか」と指摘。家電量販大手ノジマは女子サッカー「ＷＥリーグ」のノジマステラ神奈川相模原を運営するなど、サッカー界との縁が深い。横浜市が本社という関係もあり、候補になるとみられている。