阪神・村上頌樹投手（２７）が、今季最終登板で投手３冠獲りに挑む。「３つとれたらうれしいですし。とれるものはとって終わりたいです」

レギュラーシーズン最終戦となる１０月２日のヤクルト戦（甲子園）に先発する見込みの右腕。１３勝（４敗）で勝率７割６分５厘とし、最高勝率のタイトルは当確とした。さらには、ハーラートップのＤｅＮＡ・東にも１差に迫り、奪三振でも中日・高橋宏に２差の２位につけていることから、最多勝＆最多奪三振のタイトルを獲得できる可能性もある。

新人王＆ＭＶＰを受賞した２０２３年には最優秀防御率のタイトルを受賞。今季、勝率、最多勝、最多奪三振の投手３冠に輝けば、先発投手として主要タイトルを制することとなる。「自分の人生の中で全部の投手のタイトルをとれることになるので、頑張って終わりたいなと思います」と言葉に力を込めた。

またヤクルト先発は、元同僚で自主トレを共にする青柳晃洋投手（３１）が務めることから、「打席に立つのも投げるのも初めてなので、楽しみですし、しっかり（ヒットを）１本打って終わりたいです」と対戦を心待ちにしていた。

今季を締めくくる一戦を任された虎のエースが、投手３冠を自らの手でつかみ取る。