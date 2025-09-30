WEST.濱田崇裕、ゴルフ大会アンバサダー就任 ステージイベントにも参加予定「選手の皆様以上に緊張してしまうかも」
【モデルプレス＝2025/09/30】WEST.の濱田崇裕（※「濱」は正式には異体字）が、11月6日〜9日の4日間にわたって開催される「ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント2025」の大会アンバサダーに就任。7日〜8日の2日間にわたり、ゴルフ中継のコメンタリーや選手へのインタビュアーを務める。
【写真】WEST.濱田崇裕、衝撃ヘアスタイルの幼少期ショット公開
本大会は、1969年に男子プロゴルフツアーとして関西でスタートし、2025年で56回目を迎える国内屈指の歴史を誇るトーナメント。2023年に「ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント」として新たに生まれ変わり、2025年で3回目の開催となる。会場は2024年と同じく、西日本最多のゴルフ場を擁する“ゴルフのまち”兵庫県三木市の名門コース＜三木ゴルフ倶楽部＞。ツアー通算20勝の“若きレジェンド”石川遼プロや、今シーズン開幕戦でツアー初優勝を飾ると6月の「ジャパンプレイヤーズ選手権」で早くも2勝目をあげるなど、大きく覚醒した若手のホープ・生源寺龍憲プロなど、日本男子ゴルフ界をけん引する注目選手が多数出場を予定している。
7日深夜1時15分からは予選2日目、8日午後2時35分からは決勝ラウンド初日、9日午後4時5分からは最終日の模様を放送。そして、2024年の大会でテレビ中継アンバサダーを務めた濱田が、2025年は大会アンバサダーに就任することが決定。今回も7日、8日の2日間にわたり、ゴルフ中継のコメンタリー（ゲスト解説）や選手へのインタビュアーを務めるほか、8日には会場内ギャラリープラザで開催される「ACNゴルフェス2025」のステージイベントにも参加予定である。
「ACNゴルフ」の“顔”として、大会全体を盛り上げる大役に濱田は「当日は、もしかすると選手の皆様以上に緊張してしまうかもしれませんが（笑）、その緊張も楽しみながら精一杯務めさせていただきます」とコメント。なお、濱田が出演予定のイベント詳細は後日発表される。また、野球界のレジェンド・鳥谷敬氏が3年連続のラウンドリポーターとして出演。解説は、3日間を通して水巻善典プロと佐藤信人プロが担当する。（modelpress編集部）
この度、「ACNゴルフ」大会アンバサダーを務めさせていただくことになりましたWEST.濱田崇裕です。昨年は中継アンバサダーを担当させていただきましたが、今年は大会アンバサダーという大役を仰せつかりとても光栄です。当日は、もしかすると選手の皆様以上に緊張してしまうかもしれませんが（笑）、その緊張も楽しみながら精一杯務めさせていただきます。ゴルフの魅力、そして選手の皆様の素晴らしさを少しでも多くの方にお伝えできるよう頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。
【Not Sponsored 記事】
【写真】WEST.濱田崇裕、衝撃ヘアスタイルの幼少期ショット公開
◆濱田崇裕、ゴルフ大会アンバサダー就任「精一杯務めさせていただきます」
本大会は、1969年に男子プロゴルフツアーとして関西でスタートし、2025年で56回目を迎える国内屈指の歴史を誇るトーナメント。2023年に「ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント」として新たに生まれ変わり、2025年で3回目の開催となる。会場は2024年と同じく、西日本最多のゴルフ場を擁する“ゴルフのまち”兵庫県三木市の名門コース＜三木ゴルフ倶楽部＞。ツアー通算20勝の“若きレジェンド”石川遼プロや、今シーズン開幕戦でツアー初優勝を飾ると6月の「ジャパンプレイヤーズ選手権」で早くも2勝目をあげるなど、大きく覚醒した若手のホープ・生源寺龍憲プロなど、日本男子ゴルフ界をけん引する注目選手が多数出場を予定している。
「ACNゴルフ」の“顔”として、大会全体を盛り上げる大役に濱田は「当日は、もしかすると選手の皆様以上に緊張してしまうかもしれませんが（笑）、その緊張も楽しみながら精一杯務めさせていただきます」とコメント。なお、濱田が出演予定のイベント詳細は後日発表される。また、野球界のレジェンド・鳥谷敬氏が3年連続のラウンドリポーターとして出演。解説は、3日間を通して水巻善典プロと佐藤信人プロが担当する。（modelpress編集部）
◆濱田崇裕コメント全文
この度、「ACNゴルフ」大会アンバサダーを務めさせていただくことになりましたWEST.濱田崇裕です。昨年は中継アンバサダーを担当させていただきましたが、今年は大会アンバサダーという大役を仰せつかりとても光栄です。当日は、もしかすると選手の皆様以上に緊張してしまうかもしれませんが（笑）、その緊張も楽しみながら精一杯務めさせていただきます。ゴルフの魅力、そして選手の皆様の素晴らしさを少しでも多くの方にお伝えできるよう頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。
【Not Sponsored 記事】