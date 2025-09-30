なにわ男子・藤原丈一郎、“かっぱ”以来の本田望結と再共演 人たらし超えた「犬たらし」ぶりも判明【すべての恋が終わるとしても】
【モデルプレス＝2025/09/30】なにわ男子の藤原丈一郎と女優の本田望結が、このほど都内で行われた10月12日スタートのABCテレビ日10ドラマ「すべての恋が終わるとしても」（毎週日曜よる10時15分〜ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠／TVerで見逃し配信）の制作発表会見に、W主演を務める葵わかな、神尾楓珠、共演の山下幸輝、大塚萌香、白洲迅、市川由衣、久保田磨希とともに出席。本田が藤原との再共演について思いを語った。
【写真】本田望結、かっぱ姿の藤原丈一郎を披露
絵がキーとなる本作にちなみ、今までの人生で出会った宝物のような記憶について話題が及ぶと、本田は可愛らしいかっぱのイラストを披露しながら「かっぱに驚かされたことがあって、それが忘れられない記憶で。実際よく見たら藤原丈一郎さんだった」と切り出した。すかさず藤原が「それだけ言うたら、ただの変態やろ！ちゃんと言って！？（笑）」とツッコみつつ、「ある番組で、僕がかっぱの格好をして池から驚かすというドッキリがあった。そのターゲットが本田さんやった」と過去の共演について回顧。
それ以来の共演だったというが、本田は「ずっと（藤原演じる）颯とかっぱが混ざっていた」と苦笑い。藤原は「皆さん、よく『この前のドラマではありがとうございました』とかってお話ししているんですけど、僕らは『この前は、かっぱありがとうございました』ってよくわからない挨拶を…（笑）」と笑いを誘い、本田は「成仏できました」とようやく言えたことに喜びをあらわにしていた。
「では続いて、かっぱの藤原さん」とふられた藤原は、その紹介の仕方にツッコみながらも、「なにわ男子のデビュー日に、大阪から東京まで飛行機を貸し切らせていただいた。その思い出を、絵心がないんですが描かせていただきました」と飛行機をチャーターした貴重なエピソードを紹介。メンバー7人が描かれていたため、葵が「藤原さんはどれですか？」と聞くと、「藤原さんはこれです。一番笑顔の」と端で笑っている人物を指した。
神尾演じる真央の親友・颯を演じる藤原と、真央の妹・莉津を演じる本田は、同じ関西出身。撮影の合間も関西弁で盛り上がっていたそうだが、本田は「現場で関西弁は出さないというルールを決めてる」とプロ意識をのぞかせる。それでも“ザ・関西人”な藤原がいたため「関西のお兄さんが現場にいるから、なかなか我慢できなかった」と回顧。神尾からも「自分で『なにわ男子のなにわ担当』って言ってた（笑）」と明かされると、「言わんでええねん！（笑）」とまたもツッコむ藤原だった。
さらに、藤原は撮影で共演した“犬の桃太郎”との仲良しエピソードも披露。「常に手におやつを握りしめて信頼関係を築いた」と語り、「おうちに持って帰りたいくらい懐いてくれた」と笑顔を見せたが、MCを務めた久保田からは「連れて帰りたい」と表現を訂正され、藤原は「大変失礼いたしました！」と謝る場面も。
その一方で、本田は「藤原さんはわんちゃんにも愛されているなと思いました。最初は距離感が難しくて…」と苦戦を明かし、「藤原さんが来た瞬間、桃太郎の顔つきが変わった。悔しかった」と嘆き。久保田は「丈くんは、わりと人たらしなんですが、“犬たらし”ということも判明しました」と“犬たらし”ぶりも話題だった。
本作は、“忘れられない恋”をテーマにした切ないラブストーリー。高校の卒業式の日に付き合いはじめた同級生の男女を主人公に、彼らを取り巻く人物たちも含めた8人の男女が織りなす、リアルでちょっぴりほろ苦い恋愛模様を描く。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆本田望結、藤原丈一郎と“かっぱ”ぶりの共演
◆藤原丈一郎は“犬たらし” 本田望結「悔しかった」
◆葵わかな＆神尾楓珠W主演「すべての恋が終わるとしても」
