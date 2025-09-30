GPファイナル連覇の紀平梨花、西山真瑚とアイスダンスに参戦

フィギュアスケート女子で2019、20年の全日本選手権を連覇している紀平梨花（トヨタ自動車）が29日、自身のインスタグラムでアイスダンスへの挑戦を電撃発表した。西山真瑚（オリエンタルバイオ）とカップルを結成。これにファンからは驚きの声が相次いでいる。

紀平は29日午前、自身のインスタグラムに西山との2ショット写真や練習動画などを投稿。「この度、西山真瑚さんとアイスダンスカップルを結成することになりました。私はアイスダンスに挑戦します」と電撃発表した。「私にもう一つのスケート人生の機会をくれた西山真瑚さんには感謝しています」「これからも夢に向かって全力で取り組んで参ります」と続けた。このビッグニュースにはファンから、X上にコメントが相次いだ。

「西山くんのパートナー、やっぱり紀平さんだったのね。偶々インスタ開いたら丁度投稿されててびっくりした」

「紀平さんの滑りも綺麗だからアイスダンスにも合いそう」

「表現やスケーティングが好きだったのでダンス挑戦は応援したい」

「紀平さん、西山くんと組んでアイスダンス挑戦マジっすか びっくり」

「えええ、西山くんのパートナー紀平さんだったのか！！ こりゃビッグカップル誕生だ」

「紀平ちゃんはペアに転向したりして…と思ってたけど、その上を行く！まさかアイスダンスとは！」

紀平はシニアデビューとなった2018-19シーズンにいきなりGPファイナルを制覇し、同シーズンから四大陸選手権を連覇。さらに19、20年の全日本選手権も連覇した。その後は故障に苦しみ、昨季まで2季連続で全休していたため「何はともあれ、新しい挑戦が出来るほど足首が回復したということで良かった」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）