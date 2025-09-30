大阪・関西万博でパビリオン「PASONA NATUREVERSE（パソナ・ネイチャーバース）」を出展している人材派遣大手・パソナグループ（本社・東京都港区）は、ロシアからの軍事侵攻を受けるウクライナから兵庫県淡路島へ避難したバレエダンサーを受け入れ、バレエ活動の継続や日本国内での人材育成を支援している。

Pasona Awaji World Ballet 大阪・関西万博特別公演 〈2025年9月26日 EXPOナショナルデーホール「レイガーデン」〉

これはパソナグループが、本社機能の一部を淡路島に移し、地方再生事業の一環として展開するプロジェクトで、ウクライナへの軍事侵攻から2か月半後の2022年5月にスタートした。

9月26日、大阪・関西万博会場のEXPOナショナルデーホール・レイガーデンで、特別公演「Pasona Awaji World Ballet」が在日ウクライナ大使館（東京都港区）とパソナグループの共催で開かれた。

公演は、ウクライナ避難者の支援と日本の芸術振興が目的で、9月21日の「世界平和の日」に合わせ、平和への祈りを、大阪・関西万博会場から世界へ向けて発信した。

ステージにウクライナと日本のバレエダンサーが出演し、ベートーヴェンの交響曲第9番「合唱付き」を編曲したオリジナルバレエや、ウクライナ民族舞踊「ゴパック」などを披露した。

「ゴバック」はコサックダンスに由来するウクライナの伝統舞踊 素早い動きとアップテンポでの跳躍が特徴

特に「ゴバック」は、メンバーが従来の振り付けにアレンジを加え、ウクライナの美しい民族衣装に身を包んで踊った。

“バレエ大国”と呼ばれるウクライナのバレエ団で活躍するダンサーらは、高い能力を持ちながら避難先・日本で生かす機会がないため、パソナグループが淡路島に「Pasona world ballet tent theather（パソナ・ワールドバレエテントシアター）」を設立して公演活動を行い、バレエスクールも開いた。

来場者が折った“千羽鶴”を抱き踊る針山愛美さん

■相当な覚悟でバレエを…30年あまり前のソビエト崩壊に接した自分と重なる

総合芸術監督で、世界的に活躍するバレリーナの針山愛美さんは1991年、13歳で当時のソビエトに渡り、後にボリショイバレエ学校に留学した。ソビエト崩壊後の混乱が続く中、食糧難で、目の前を戦車が行き交う中、踊ることが何よりも幸せを感じるひとときだったという。

針山愛美さん 13歳でソビエト（当時）に渡り、激動の時代を肌で感じた

ロシアによる軍事侵攻は4年目に突入、ウクライナの戦況は悪化している。メンバーからは、故郷が爆撃を受け、家族が戦地へ向かうなどの話を聞き、重い気持ちになる。

針山さんは当時の自分と重ね合わせ、「彼女たちは相当な覚悟で踊っている。そこに強さを感じる」と話す。



『いのち ありがとう』は大阪・関西万博パソナグループパビリオン「PASONA NATUREVERSE」のテーマでもある

■明日の朝、“いのち”がないかも知れない それが戦争

オデーサ出身のネリア・イワノワさん（25）とキーウ出身のスヴェルディトラーナ・シュリヒテルさん（25）は、リビウ国立バレエ団に所属していたが、軍事侵攻以降、日本へ避難している。

公演後、取材に応じたネリア・イワノワさん（左）とスヴェルディトラーナ・シュリヒテルさん

2人は、「毎日ウクライナの家族や友人のことを思って過ごしている。また、ウクライナのために何ができるかも考えている。世界中で戦争がなくなってほしい、普段の生活に戻りたい。明日の朝、目を覚まさない人がいるのが戦争。命がどうなるかわからない。公演で発した『いのち、ありがとう』というメッセージも、その日一日を無事に過ごせたからこそ言える。人はみな、生きる権利や夢を持つ権利がある。一日も早く平和が訪れ、こうした権利に手が届くようになってほしい」と語った。

そして、本拠地とする淡路島について、「ウクライナも風景が美しいが、淡路島もとても美しい海や自然がある。その風景を眺めて、心を落ち着かせている」と感想を述べた。