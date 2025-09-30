歌手の氷川きよしがパーソナリティーを務める文化放送の「氷川きよし 〜ＫＩＩ ＮＩＧＨＴ〜」（１０月１日スタート、水曜・後８時５分）の初回収録がこのほど、行われ、氷川がメッセージを寄せた。

デビュー直後の２０００年から、歌手活動休養するまでの２２年間、同局で冠番組を持っており、今番組は３年ぶりの冠レギュラー。「この番組で、興味のある様々なジャンルのお話をしていけたらいいなと。音楽はもちろん、ファッションとか、いろいろなトレンドとか。今の時代、自分の興味があるものだけに偏ってしまう傾向もあるような気がするのですが、この番組を通じ、いろんな人や事に光を当て、いろいろな世代の人に幅広くお届けしていきたいと思っています」と意気込む。

氷川にとっての番組については「“ホーム”にしたいですね。一番居心地がいい、帰ってくる場所。それに、テレビやコンサートともまた違う、いろんなことを話せて、いろんな情報を皆さんにお届けできる最先端の場所にしたい、と思います！」とやる気を見せた。

番組では、リスナーの悩み相談に応えるコーナーのほか、時にはゲストを招いてのトークも予定。氷川への質問、リクエスト曲もメールで募集する。