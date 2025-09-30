巨人・田中将大投手（３６）が史上４人目の日米通算２００勝を懸けて３０日の中日戦（東京Ｄ）に先発することが２９日、決まった。３位が確定し、レギュラーシーズン最終カードで偉業達成のチャンスが巡ってきた。王手をかけてから４度目の挑戦となる今季最終登板への覚悟を激白し、下克上での日本シリーズ進出を目指すクライマックスシリーズ（ＣＳ）での先発枠争いにも「お、いけんじゃねえか？って。そうなりたい」と意欲を見せた。

持てる力、全てを注ぐ。田中将は己を鼓舞するように秘めた思いを言葉にした。Ｇ球場での最終調整を終えると、今季最終登板に向けて大きく息を吸った。

「２００、２００（と言われるが）、そこはもう結果でしかない。そこを考えて投げることは一度もない。投げる試合に勝つために目の前のやるべきことをやる。そしたら結果が後からついてくると思う。立ち位置（的に）も、ＣＳに向けての調整がどうとかではもちろんない。とにかく、マウンドに立っている間はベストを尽くして、その日自分に出せる力を全部出しきって降りたい」

最後にワンモアチャンスが巡ってきた。２８日に逆転２位の可能性が消滅。首脳陣は残り２戦の先発を再考し、慎重に検討した上でレジェンドに第１戦を託した。６回途中５失点で４敗目を喫した２１日の中日戦（バンテリンＤ）から中８日。楽天から加入後、本拠地では４戦未勝利。東京Ｄで勝てば２３年６月２６日以来８２７日ぶりとなるだけに「それは、もちろん」と改めて意欲を示した。

まずは負の連鎖を止める。投手陣は９月、２１試合で１５度も初回に失点。現在５戦連続、直近９戦中８度立ち上がりに崩れている。百戦錬磨のベテランはメンタル面もキーに挙げ、竜打線へのリベンジを誓った。

「打席が多く回るようにいい打者から始まるわけだから入りの難しさは当然ある。『どうにかしなあかん』って皆が思ってる。だけど、先に結果に気を取られてしまうといいことはない。いつも言うように意識は１球１球、アウト１つずつ積み重ねていくとこだけ」

２勝４敗で次が１０登板目。王手をかけてから３試合足踏みが続くが、心の火が消えたことは一度もない。

「切り替えて前に進むこと。それはもう生活の一部。朝起きて歯を磨くのと一緒。今日一日をどう過ごしていくか、整理して、処理して、前に進んでいく。その繰り返し。ずっといい気分で過ごせるのが一番いいけど、仕事をやっていて全てが全てうまくいくわけじゃない」

戦力として日本一に貢献する。ＣＳ、日本シリーズ…先を見据えて燃えている。

「（周りから）『お、いけんじゃねえか？』って。そうなりたい。プレーオフに入っていくと３位のチームが日本一になるチャンスがある。（短期決戦は）勢いあるもん勝ち。そう自分もいけたらなと。レギュラーシーズンのことを取り返せるわけではないけど、そこ（ＣＳ）でヒーローになることもできる。ある意味またチャンスだと思います」

過去３人しかいない日米通算２００勝へ、ありったけの力を東京Ｄで解放する。（堀内 啓太）